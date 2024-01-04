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Путин полон решимости победить: в FT спрогнозировали конец войны

Елизавета Бельмас
4 января 2024, 21:39
В западных СМИ рассказали, каким может быть 2024 год для Украины.
В FT спрогнозировали конец конец войны
В FT спрогнозировали конец войны / коллаж: Главред: фото: 17 ОТКБ, УНИАН ​

В то время, когда мир празднует Новый год и Рождество с фейерверками и близкими, в Украине гибнут люди под массированными российскими атаками. О том, какой этап войны проходит Украина написали в редакции Financial Times.

Путин всё ещё полон решимости победить и уничтожить Украину, при этом Украина полна решимости давать отпор. Однако при этом всё ещё незакрытым остается вопрос помощи демократических стран в этой эпохальной войне.

Согласно заявлению FT, ответы, которые будут найдены в 2024 году, сформируют будущее Европы и откроют лицо демократии и автократии 21 столетия.

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В редакции считают, что в мире не бывает таких тупиковых ситуаций, которые могли бы привести к замороженному конфликту, на что ошибочно надеятся некоторые западные страны.

"Скорее, мы находимся в середине долгой и сложной войны, которая, вероятно, продлится как минимум до 2025 года, если не дольше. Ни одна из сторон не сдается, любая из них все еще может победить, но не обе", - объясняют в FT.

Прогноз на 2024 год

Также всем известно, что в поддержке Путина не только безжалостная диктатура внутри страны, но и неоспоримая поддержка стран с таким же режимом, включая, например Иран. При этом в Украине остро стоит вопрос мобилизации молодых людей, для восстановления истощенных сил. Однако по мнению западных СМИ, главным и решающим рычагом в войне станет всё же выбор, который сделают демократические страны в отношении Киева.

"На данный момент мы делаем достаточно, чтобы не допустить поражения Украины, но недостаточно, чтобы помочь ей победить. В 2024 году мы могли бы предоставить Киеву инструменты, позволяющие вернуть себе больше территории и убедить Россию, что она не сможет победить. Это единственный путь к прочному миру", - написали в издании, акцентировав внимание на поставках немецких ракет большой дальности и обещанных боеприпасов.

Ситуация в Украине

Напомним, ракеты большой дальности могут нейтрализовать авиабазу в Саках и логистическую базу в Джанкое. Их использование сделает Крым непригодным для российских войск и создаст возможности для дальнейших действий, таких как введение спецназовцев в регион. Об этом сообщил экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес в эфире телемарафона.

В это же время российская армия снизила активность тактической авиации после уничтожения Силами обороны Украины нескольких российских самолетов Су-34. При этом, враг изменил тактику. Об этом рассказала начальница объединенного координационного пресцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Также, российские войска продолжают активные боевые действия на востоке Украины, в частности на Бахмутском направлении. Оккупанты намерены захватить Часов Яр, а в случае успеха – Донецкую область. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник службы связей с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

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война в Украине
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