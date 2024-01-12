Россияне остановили наступление под Купянском: ВСУ перешли в контрнаступление

С конца декабря армия РФ прекратила масштабные атаки бронетехники на село Синьковка Харьковской области, в атаку отправляют лишь отдельные пехотные части.

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Под Купянском оккупанты частично перешли к обороне / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Россияне прекратили масштабные атаки бронетехники на Синьковку в Харьковской области. Под Купянском российская армия остановила наступление и перешла к частичной обороне. Об этом сообщил журналист BILD Юлиан Репке.

"Российские войска прекратили масштабные атаки бронетехники на село Синьковка Харьковской области. Этот населенный пункт они пытались взять, чтобы наступать дальше на Купянск. Уже около двух недель в атаку там идут лишь отдельные пехотные части без поддержки бронетехники", - отметили в издании.

По словам Репке, Вооруженным силам Украины удалось перейти в контрнаступление и занять российские позиции вблизи Купянска.

видео дня

"В атаках украинцы используют тяжелую бронетехнику, например, шведские БМП Strf 90. Они подходят на расстояние нескольких метров до российских окопов, что оказывает не только огневое, но и психологическое воздействие на противника", - пишет BILD.

Ситуация возле Купянска

Как сообщал Главред, украинские военные совершили успешную контратаку вблизи Орлянки, освободив 1,7 квадратных километра территории. Аналитики ISW указывают, что хотя российские и украинские войска продолжают позиционные бои вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, не было подтверждений изменений на линии фронта в этом районе.

Также военный эксперт Богдан Мирошниченко предупредил, что усиление российских атак на ключевых направлениях может произойти в течение следующих 10 дней. Он прогнозирует возобновление штурмовых действий под Авдеевкой до 20 января и отмечает, что осенне-зимнее наступление оккупантов еще не завершилось.

Кроме этого, на Купянском направлении Силы обороны нанесли противнику значительные потери, сообщила майор Надежда Замрига. По ее словам, россияне могут работать волнами, подтягивая резервы, и эта тактика свидетельствует об их попытке найти слабые места для дальнейшего прорыва.

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