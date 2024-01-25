Пойдет ли Россия на применение "ядерки" по НАТО: Жданов дал однозначный ответ

У США и Европы есть информация по всем местам, где Россия хранит свое ядерное оружие.

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Между сторонами заключены договоренности / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Главред, ua.depositphotos.com

Запад и Россия в случае войны, скорее всего, не пойдут на применение против друг друга ядерного оружия. Военный эксперт Олег Жданов считает, что в этом отношении между сторонами уже давно существуют негласные договоренности.

В интервью Главреду Жданов отметил, что "если бы сейчас началось взаимное размахивание ядерной дубиной, в конце концов, это привело бы к катастрофе".

"Угрозы из Москвы относительно применения ядерного оружия продиктованы тем, что Россия, как террористическое государство, не может держать всех своих церберов на цепи и заткнуть им пасть, чтобы они не гавкали по поводу ядерной дубинки. Поэтому иногда появляются заявления таких деятелей, как Медведев, который, похоже, заменяет Жириновского или претендует на его место. Вот он и любит выйти и помахать ядерной дубиной", - объясняет эксперт. видео дня

По мнению Жданова, Запад контролирует через агентурную и космическую разведки наличие или перемещение ядерных боезарядов с одного места в другое.

НАТО готовится к войне с Россией

Накануне немецкое издание Bild опубликовало материал про якобы подготовку Берлином к возможному будущему противостоянию с Россией. На что в НАТО уточнили, что речь идет всего лишь об "учебном сценарии".

"Сценарии раньше были полностью вымышлены с несуществующими странами и географическими регионами. Сейчас более уместно использовать существующие страны и географические регионы", - подчеркнул директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс.

В России же обозвали статью Bild "гороскопом".

Отметим, что разговоры о будущей войне с Россией на Западе участились после того, как дальнейшее финансирование Украины оказалось под угрозой из-за политических событий в США и Европе. По мнению экспертов и политиков, в случае победы России Москва на Украине не остановится и - после возобновления сил - захочет пойти против стран НАТО.

Министр обороны ФРН Борис Писториус, в свою очередь, намекнул, что нового противостояния в Европе (при худших сценариях поражения ВСУ) следует ждать через 5-8 лет. Тогда театр военных действий может развернуться уже на территории стран Балтии или на территории соседствующей с Украиной Молдовы.

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