'Был в тупике': Орбан 'раскрыл карты' и признался, почему поддержал помощь Украине

Венгерский премьер Виктор Орбан раскрыл причину своего согласия на выделение Украине 50 млрд евро от ЕС. В выступлении на радиостанции "Kossuth" он отметил, что согласился снять вето из-за того, что чувствовал себя в "тупике".
"Друг Путина" заявил, что такое решение он считал компромиссом в ситуации, где Венгрия была изолированной из-за своего вето. Орбан подчеркнул, что в случае дальнейшего использования вето Венгрия могла потерять финансовую поддержку от ЕС, чего сам премьер не хотел бы.
"Я был в тупике. Если бы это соглашение не было достигнуто и Венгрия продолжала бы использовать свое право вето, тогда 26 стран-членов согласились бы направить деньги в Украину и забрали бы средства, предназначенные для Венгрии, и отправили бы их также в Украину - почему бы это было хорошо?" - пожаловался венгерский премьер.видео дня
Кроме этого, Орбан в очередной раз высказался о необходимости мирных переговоров. Он отметил, что Украина и Россия должны сесть за стол переговоров.
"Время на стороне россиян, и чем дольше продолжается война, тем больше людей погибает", - заявил премьер-министр Венгрии.
Венгрия против выделения Украине 50 млн евро
Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан, известный своей пророссийской позицией и скандальными заявлениями о войне в Украине, неоднократно выступал против выделения средств ЕС для Украины. В этом вопросе он использовал свое право вето, однако 1 февраля на саммите ЕС страны-члены единогласно приняли решение о передаче средств на нужды Украины.
Премьер Венгрии отреагировал на выделение 50 миллиардов евро для Украины и заявил, что "миссия" его правительства якобы "выполнена". Орбан отметил, что средства Венгрии не попадут в Украину, а в Будапеште есть "механизм контроля".
Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остро отреагировал на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в отношении него и министра иностранных дел Петера Сийярто. Кулеба назвал их провенгерскими политиками, что спровоцировало реакцию Орбана. Венгерский премьер в эфире радио Kossuth ответил, что его "не интересует" мнение украинской власти и заявил, что Венгрия не может позволить себе, чтобы кто-то другой рассказывал, кто они есть.
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