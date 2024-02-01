На фоне новостей о 50 миллиардах евро для Украины Орбан вдруг завыл 'о победе'

Виктор Орбан ответил, на какие условия пошла Венгрия в вопросе выделения Украине финпомощи ЕС.

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Орбан пытался оправдаться перед своим электоратом / Коллаж Главреда. Фото: скриншот из видео Х Виктора Орбана

Венгерский премьер Виктор Орбан на фоне новостей о преодолении Евросоюзом вето Будапешта в отношении 50 миллиардов евро для Украины заявил, что "миссия" его правительства якобы "выполнена".

В соцсети Х Орбан похвастался, что средства Венгрии якобы "не попадут в Украину" и у Будапешта есть "механизм контроля в конце первого и второго года".

"Наша позиция относительно войны в Украине остается неизменной: нам нужно прекращение огня и мирные переговоры", - написал он.

видео дня

В видеообращении к венграм Орбан начал оправдываться, что, мол, его правительство "боялось, что средства из фондов ЕС, предназначенные венграм и заблокированные ЕК, рано или поздно окажутся в Украине".

"И мы боялись, что ресурсы будут предоставляться Украине бесконтрольно на длительный период", - заявил Орбан.

Скандальный политик добавил, что решение ЕС предусматривает необходимый контроль и гарантию, что средства Венгрии не пойдут Украине.

50 миллиардов евро для Украины

1 февраля саммит ЕС поддержал предложение Еврокомиссии по финансированию помощи Украине через использование доходов от замороженных активов РФ.

В документе указывается, что Украине будет предоставлен заем в размере €33 млрд, кроме того, еще €17 млрд будет передано в форме безвозвратной поддержки через новый тематический инструмент "Украинский резерв".

При этом Венгрия больше не будет иметь права на вето в отношении выделения финансовой помощи Украине. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что по договоренности ЕС о 50 млрд евро для Украины Венгрия не добилась условия, чтобы выплату средств на каждый последующий год дополнительно согласовывали.

СМИ писали, что перед началом саммита лидеры ЕС усилили давление на Венгрию, чтобы она сняла блокировку, сказав премьер-министру Виктору Орбану выбрать сторону в том, что некоторые считали экзистенциальным вызовом, вызванным войной России в Украине.

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