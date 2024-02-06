Безуглую исключили из партии, а 'отобрать' у нее Комитет депутаты не смогли

Исключение Безуглой из партии не приведет к сложению ею депутатского мандата.

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Безуглая все еще в Раде / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/bezuhlamariana

Депутаты снова провалили вынесение на рассмотрение постановления об увольнении Марьяны Безуглой с должности заместителя главы "оборонного" комитета. В то же время было одобрено ее исключение из партии "Слуга народа".

Как сообщил в соцсетях депутат Ярослав Железняк, набралось всего 190 голосов, чего не хватило.

На пленарном заседании парламента было принято решение об исключении Безуглой из правящей партии. Между тем УНИАН, ссылаясь на подтверждение председателя партии "Слуга народа" Елены Шуляк, пишет, что "еще раньше" было удовлетворено заявление депутата о выходе из партии от 11 января.

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Однако исключение Безуглой из партии не приведет к сложению ею депутатского мандата, поскольку парламентарий избиралась по округу на Оболони Киева.

Сама нардеп пишет, что обратилась к главе "СН" в Раде Давиду Арахамии и руководству ВР, "чтобы таки зачитали" ее выход из фракции "Слуга Народа" на заседании во вторник, 6 февраля.

"Отпустите", - обратилась Безуглая к Арахамии.

Марьяна Безуглая - скандалы с участием депутата

В конце ноября Марьяна Безуглая опубликовала критический пост о главнокомандующем Валерии Залужном, в котором обвинила главкома в отсутствии "плана" боевых действий на 2024 год.

Это вызвало у общества волну возмущения. Саму депутата призвали "выбросить" из "оборонного" комитета. И хотя постановление об увольнении Безуглой и было зарегистрировано в Раде 27 ноября, на заседании ВР 19 января парламентарии даже не смогли собрать голосов, чтобы вынести предложение на голосование.

По информации издания РБК-Украина, отставку Безуглой притормозили в Офисе президента, поскольку депутата там считают "своей".

Сама парламентарий заявила о выходе из "Слуги народа". Безуглая ответила, что ей "не нужна слабая фракция и партия", но она продолжит поддерживать инициативы президента.

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