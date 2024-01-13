СМИ выяснили, кто притормозил отставку Безуглой и какова ее судьба

По состоянию на 12 января решение по Марьяне Безуглой уже было принято, сообщили источники в Слуге народа.

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Безуглую уберут с должности замглавы комитета по обороне - СМИ / Фото: facebook.com/bezuhlamariana

Народного депутата Украины Марьяну Безуглую все же снимут с должности замглавы комитета по нацбезопасности и обороне. Вместе с ней может уйти и сам глава комитета Александр Завитневич.

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на несколько источников в партии Слуга народа, на этой неделе постановление об отставке Безуглой не было вынесено в сессионный зал из-за позиции Офиса президента.

"Кто бы что ни говорил, а Марьяну в ОП считают своим человеком. Потому и притормозили ее отставку. Условно говорят так: многие месседжи, которые появлялись со стороны Безуглой, появлялись не по ее собственной инициативе", - сказал изданию один из "слуг народа".

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Также отмечается, что на Банковой не понимают, почему глава комитета Александр Завитневич позволил разрастись конфликту, а не сумел его погасить внутри.

"Потому и на одном из совещаний в ОП прозвучало такое: мол, если глава комитета не может навести порядок внутри, то, может, Завитневича следует отправить в отставку вместе с Безуглой? Хотя на самом деле у меня есть сомнения, что сверху действительно хотят отставки Завитневича", - сказал один из членов фракции Зеленского.

По данным журналистов, по состоянию на 12 января решение по Безуглой уже было принято.

"Все-таки ее отправят в отставку, такая договоренность уже есть. Особенно после того как из-за нее в среду было сорвано голосование. И после ее этих заявлений о выходе из фракции, партии и так далее", - отметил один из членов комитета.

Скандал с Марьяной Безуглой

27 ноября Верховная Рада зарегистрировала постановление об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя главы Комитета по вопросам нацбезопасности.

5 января комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал отстранить нардепа Марьяну Безуглую от должности заместителя председателя комитета.

На заседании Верховной Рады 10 января народные депутаты не смогли внести в повестку дня заседания парламента вопрос увольнения Марьяны Безуглой с должности.

11 января Безуглая сообщила, что написала заявление о выходе из фракции и партии Слуга народа, заявив, что ей "не нужна слабая фракция и партия".

В течение года Марьяна Безуглая сделала ряд скандальных заявлений относительно военных, ведения боевых действий, мобилизации и самого главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В частности, она предлагала уволить Залужного, потому что военное руководство не предоставило планов на 2024 год.

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