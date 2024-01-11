Нардеп заявила, что ей "не нужна слабая фракция и партия", но она продолжит поддерживать инициативы президента.

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Марьяня Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/bezuhlamariana

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая сообщила, что написала заявление о выходе из фракции и партии "Слуга народа", заявив, что ей "не нужна слабая фракция и партия".

"Слабая фракция и партия в войну мне не нужна. Продолжу поддерживать инициативы Президента, но не хочу иметь общие обязательства с нардепами фракции, которые вонзают нож в спину", - заявила она в Facebook.

Также Безуглая добавила, что ей "не нужна квота заместителя председателя Комитета Верховная Рады Украины по вопросам национальной безопасности обороны и разведки" в условиях, которые якобы ей навязывают.

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При этом она заявила, что "поддерживает президента" и остается "мажоритарным депутатом Оболонского района со всеми обязательствами открытости и работы с гражданами".

Как сообщал Главред, 27 ноября Верховная Рада зарегистрировала постановление об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя главы Комитета по вопросам нацбезопасности.

5 января комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал отстранить нардепа Марьяну Безуглую от должности заместителя председателя комитета.

На заседании Верховной Рады 10 января народные депутаты не смогли внести в повестку дня заседания парламента вопрос увольнения Марьяны Безуглой с должности.

Как известно, Безуглая в течение года делала ряд скандальных заявлений относительно военных, ведения боевых действий, мобилизации и самого главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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