Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая сообщила, что написала заявление о выходе из фракции и партии "Слуга народа", заявив, что ей "не нужна слабая фракция и партия".
"Слабая фракция и партия в войну мне не нужна. Продолжу поддерживать инициативы Президента, но не хочу иметь общие обязательства с нардепами фракции, которые вонзают нож в спину", - заявила она в Facebook.
Также Безуглая добавила, что ей "не нужна квота заместителя председателя Комитета Верховная Рады Украины по вопросам национальной безопасности обороны и разведки" в условиях, которые якобы ей навязывают.
При этом она заявила, что "поддерживает президента" и остается "мажоритарным депутатом Оболонского района со всеми обязательствами открытости и работы с гражданами".
Как сообщал Главред, 27 ноября Верховная Рада зарегистрировала постановление об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя главы Комитета по вопросам нацбезопасности.
5 января комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал отстранить нардепа Марьяну Безуглую от должности заместителя председателя комитета.
На заседании Верховной Рады 10 января народные депутаты не смогли внести в повестку дня заседания парламента вопрос увольнения Марьяны Безуглой с должности.
Как известно, Безуглая в течение года делала ряд скандальных заявлений относительно военных, ведения боевых действий, мобилизации и самого главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
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