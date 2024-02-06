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РФ задумала хитрый трюк, чтобы "ударить" по странам НАТО и избежать войны с ними – Bild

Алёна Воронина
6 февраля 2024, 18:15
Сейчас нет признаков того, что Россия хочет спровоцировать военный конфликт с НАТО. Но РФ может попытаться бросить вызов странам Альянса другим способом.
Владимир Путин, НАТО
РФ замыслила коварный шаг против стран НАТО, который не приведет к войне/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

Страна-агрессор Россия намерена "использовать свою военную мощь, чтобы бросить вызов странам НАТО". Пока что нет признаков того, что РФ хочет спровоцировать военный конфликт с Североатлантическим альянсом. Но Россия может пойти на другой шаг, который не спровоцирует необходимость применения Статьи 5 договора Североатлантического Союза.

РФ для давления на другие страны может прибегнуть к действиям, которые нарушают ранее достигнутые договоренности и международные национальные правила, но которые будут ниже "порога Статьи 5", то есть ситуации, в которой Альянс должен будет ответить военным путем. Об этом заявили в разведке Дании, сообщает Telegram-канал Bild_Russian.

В ответ на запрос, который подавал член парламента, был обнародован ответ министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, в котором он ссылается на данные разведки страны.

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Согласно оценке ведомства, сейчас маловероятно, что РФ захочет спровоцировать военный конфликт с НАТО. Датская разведка не видит военной угрозы для территорий Датского королевства. Но, по мнению, экспертов ведомства, страна-агрессор РФ может бросить вызов странам НАТО другим способом, чтобы не запустить в действие Статью 5.

"Россия может, в частности, использовать свой военный потенциал для давления на отдельные страны с помощью действий, нарушающих ранее достигнутые договоренности и международные национальные правила, но которые находятся ниже порога войны", – привел министр обороны Дании оценку военной разведки.

Среди таких действий, к которым может прибегнуть Россия, в частности является нарушение национальных территориальных границ военными самолетами или кораблями, использование гидролокаторов и тому подобное. Кроме этого, согласно оценке датской разведки, РФ также может масштабно наращивать войска вдоль национальных границ или проводить учения, которые ограничивают военную деятельность Запада в международных водах.

В разведке Дании также отметили, что в РФ сейчас происходит "комплексное наращивание военной мощи". Это наращивание мощи включает в себя также развертывание новых подразделений в регионе Балтийского моря и на северо-западе страны.

Война в Украине

Ранее аналитик Defense Express Сергей Згурец отмечал, что РФ бросила все силы на Авдеевку. Потеря контроля ВСУ над линией обеспечения ставит под угрозу не только саму Авдеевку, но и другие позиции к югу от нее.

Также ранее сообщалось, что в ВСУ назвали впечатляющее число уничтоженных кораблей РФ. Вооруженные силы Украины вывели из строя треть кораблей Черноморского флота России.

Напомним, ранее стали известны новые детали уничтожения "Ивановца". Оператор дрона MAGURA рассказал подробности удара по ракетному катеру РФ в Черном море. Ликвидация российского ракетного катера "Ивановец" приведет к снижению возможностей Черноморского флота РФ, считают в британской разведке.

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новости России война в Украине НАТО Североатлантический альянс
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