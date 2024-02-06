Аномальные +17 и порывы ветра до 30 м/с: синоптик предупредила об изменениях в погоде

Часть областей Украины накроют мокрый снег и дождь. Погода в ближайшие дни будет преимущественно пасмурная и ветреная.

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Погода в Украине − будут аномальные +17 и порывы ветра до 30 м/с/ unsplash.com

Погода в Украине в ближайшие дни будет переменчивой. Во многих областях будет пасмурно и ветрено, также ожидаются осадки. При этом столбики термометров днем будут показывать преимущественно плюсовые температуры, а в некоторых регионах температура даже будет подниматься до +17 градусов.

Таким прогнозом погоды до конца недели поделилась синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, сообщает NV. По ее словам, по стране с сегодняшнего дня и до конца недели будет несколько волн потепления и похолодания.

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В среду и четверг, 7 и 8 февраля, почти на всей территории Украины, кроме юга, временами будет идти небольшой мокрый снег и дождь. При этом на юге государства в эти дни будет преимущественно без осадков и с прояснениями. На севере 8 февраля также осадков не будет. Но в пятницу, 9 февраля, почти по всей стране возможен снег, днем с дождем. Только на юге и ночью на северо-востоке будет без осадков.

Синоптик отметила, что осадки будут вызваны атмосферным фронтом, который будет пролегать полосой с запада на восток, от Львова до Луганска. На севере и юге в ближайшие дни будет преимущественно без осадков. Но 9-10 февраля этот атмосферный фронт будет смещаться на северо-восток, поэтому 10 февраля в северной и северо-восточной части нашего государства ожидается мокрый снег и дождь, а остальная территория уже будет без осадков.

После ожидаемых осадков снежный покров не образуется, разве что во Львовской области станет немного больше снега, отмечает Наталья Птуха.

Также она предупредила об усилении ветра. В целом в ближайшее время будет преобладать западный и северо-западный ветер, 7-12 м/с. Однако возможны порывы: 6-7 февраля до 15-20 м/с, а в Карпатах и на высокогорье до 25-30 м/с.

По словам синоптика, во второй половине недели ветер будет постепенно утихать.

В некоторых областях температура вырастет до +17

В течение недели дневные температуры воздуха будут преимущественно плюсовыми, мороз местами будет приходить ночью.

В среду, 7 февраля, в Украине днем столбики термометров даже могут показывать +12 градусов, а на юге могут подняться до +16. В это время в восточных и северо-восточных областях будет прохладнее: днем температура там составит от +2 до +7 градусов, а ночью от -1 до -6.

Погода в Украине 7 февраля/ Укргидрометцентр

В четверг, 8 февраля, в западных областях, на Житомирщине и Киевщине ночью температура составит от +3 до -2 градусов, а днем от 0 до +5. На северо-востоке снова будет мороз от -1 до -6 градусов, а днем около 0 градусов. На остальной территории − преимущественно юг и частично центр − ночью и днем от +2 до +7, на юге страны в дневные часы от +9 до +14.

Погода в Украине 8 февраля/ Укргидрометцентр

В пятницу, 9 февраля, в некоторых отдельных областях усилится мороз. Так, на северо-востоке нашего государства ночью может быть до -10 градусов, а днем от -3 до +3. В центральных областях в этот день +2 до +8.

Погода в Украине 9 февраля/ Укргидрометцентр

В субботу, 10 февраля, снова прогнозируется повышение температуры по стране. В этот день в Одесской области и на Закарпатье температура воздуха даже поднимется до +11...+17 градусов.

Погода в Украине 10 февраля/ Укргидрометцентр

"Совсем не февральские значения, но, опять же, это не по всей стране", − отметила синоптик.

Но в северных и восточных областях 10 февраля температура воздуха составит ночью от +3 до -3 градусов, а днем от 0 до +6.

Синоптик также добавила, что тепло на юге Украины может удерживаться до 12-14 февраля. После этого ожидается изменение синоптической ситуации. Но о том, насколько это изменение будет интенсивным, пока рано говорить, отметила Птуха.

Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

Погода в Украине

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал о стремительном потеплении. Синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в течение недели, с 5 по 11 февраля. Украину вместе с потеплением накроют осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Также усилится ветер.

Также ранее сообщалось, что в Украине внезапно сильно портится погода − будут порывы 30 м/с и сильные осадки. Синоптики объявили штормовое предупреждение − І уровень опасности.

Напомним, магнитная буря внезапно усилилась − стало известно, сколько еще продлится геомагнитный шторм. Мощность новой магнитной бури выросла до почти шести баллов.

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