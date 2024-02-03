Страну накроет новая магнитная буря: штормить будет минимум три дня

Украину накрыла новая магнитная буря. Она будет бушевать 3 дня. Об этом сообщает meteoagent.
Предыдущая магнитная буря, которая длилась почти 2 недели, уже подходит к концу. Однако расслабляться еще рано, ведь совсем скоро страну накроет новый геомагнитный шторм.
Ожидается, что новая буря накроет страну уже 4 февраля. Она "врежет" с мощностью почти 5-ти баллов. После этого буря немного пойдет на спад. 5-6 февраля сила шторма будет на уровне почти 4-х баллов.
По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошло 8 вспышек класса С. Специалисты считают, что 3 февраля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 25%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%.
Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 37 солнечных пятен.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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