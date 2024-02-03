Страну накроет новая магнитная буря: штормить будет минимум три дня

В Украину ворвется новая магнитная буря сразу после той, которая затянулась на почти две недели.

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Украину накрыла новая магнитная буря / фото: pixabay

Украину накрыла новая магнитная буря. Она будет бушевать 3 дня. Об этом сообщает meteoagent.

Предыдущая магнитная буря, которая длилась почти 2 недели, уже подходит к концу. Однако расслабляться еще рано, ведь совсем скоро страну накроет новый геомагнитный шторм.

Ожидается, что новая буря накроет страну уже 4 февраля. Она "врежет" с мощностью почти 5-ти баллов. После этого буря немного пойдет на спад. 5-6 февраля сила шторма будет на уровне почти 4-х баллов.

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Украину накрывает новая магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошло 8 вспышек класса С. Специалисты считают, что 3 февраля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 25%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 37 солнечных пятен.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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