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Ракетный катер РФ атаковали 10 дронов: новые детали уничтожения "Ивановца"

Алексей Тесля
6 февраля 2024, 13:27
Оператор дрона MAGURA рассказал подробности удара по ракетному катеру РФ в Черном море.
Ивановец
Бойцы Group 13 уничтожили российский катер "Ивановец" / Коллаж: Главред, Фото: скриншот CNN

Ликвидация российского ракетного катера "Ивановец" приведет к снижению возможностей Черноморского флота РФ, считают в британской разведке.

Как отмечается в сводке, 1 февраля Главное управление разведки Украины заявило, что оно потопило российский ракетный катер "Ивановец" класса Tarantul-3. На видео из открытых источников с разных ракурсов видно, как несколько надводных дронов используют тактику роения для успешного удара по кораблю, что приводит к сильному взрыву, который почти наверняка привел к затоплению корабля, говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Уточняется, что "Ивановец" патрулировал западное побережье Крыма в поддержку продолжающейся оккупации Россией Украины. Его сложная линия связи позволяла ему отправлять и получать данные о целях на другие корабли, вертолеты и патрульные самолеты дальнего действия и обратно.

видео дня

"Этот последний успех Украины подчеркивает сохраняющуюся уязвимость российских военных кораблей, действующих в Черном море. Весьма вероятно, что это окажет влияние на органы управления Черноморским флотом, возможно, заставив их переоценить свою маневренность в районе западного Крыма. Однако российский ВМФ почти наверняка все еще способен выполнять три основные задачи на Черном море: дальние удары, патрулирование и поддержку", - сказано в сообщении Минобороны Британии.

Screenshot
/ @DefenceHQ

Детали уничтожения ракетного катера РФ

Один из участников уничтожения "Ивановца" оператор дрона MAGURA рассказал, что всего в атаке использовали десять беспилотников.

"В атаке было использовано десять беспилотников "MAGURA", шесть из которых попали в российский военный корабль и, в конечном итоге, потопили его", - сказал он в комментарии CNN.

Военный пояснил, что за операцией стояли операторы спецподразделения беспилотников военной разведки Украины "Группа 13".

Он говорит, что дроны "MAGURA" – это относительно компактные беспилотники, всего несколько метров длинной.

"Обычно работают на водных мотоциклах, но они имеют большой радиус действия - около 800 километров (почти 500 миль), что дает подразделению возможность запускать беспилотники в рамках "крымских" миссий с больших участков побережья Украины", - уточнил украинский боец.Оператор дрона говорит, что главное в его деле "чувствовать" оружие. Это очень тонкая работа, на уровне ювелира: если больше сжать - потеряешь контроль.

По его словам, у флота РФ на кораблях нет оружия, которое бы могло уничтожать подобные цели в море. Поэтому в кейсе с катером "Ивановец", россияне использовали пушки, которые против них оказались не эффективными.

Как уже упоминалось, дроны MAGURA маленькие, поэтому их довольно сложно увидеть в море, но это и затрудняет управление. "Такой размер затрудняет управление, потому что море неспокойное, но это также значительно усложняет врагу задачу отработать по нам", - сказал он.

Что известно о секретном спецподразделении ВСУ

Как отмечает CNN, таинственный член спецгруппы ГУР МО Group 13 связан с рядом атак на Крым и саму Россию. Его подразделение берет на себя миссии, которые находятся за пределами досягаемости обычных вооружений из украинского арсенала, отмечается в материале.

После оккупации Крыма Россией и потери ряда территорий во время войны, Украина не имеет возможности применять свой военный флот в черноморской акватории. Украинцам приходится достигать побед в море альтернативными методами и они в этом успешны - затопление катера "Ивановец" - одно из таких достижений, добавляет CNN.

Уничтожение ракетного катера "Ивановец"

Напомним, в ночь на 1 февраля ГУР провело операцию в оккупированном Крыму и уничтожило ракетный катер Черноморского флота РФ. Судно врага "Ивановец" получило повреждения в результате прямых попаданий в корпус и затонуло.

Также потерю ракетного катера "Ивановец" подтвердили провоенные российские паблики. Его уничтожили украинскими беспилотниками. По официальным данным, удалось спасти 32 оккупантов, одного госпитализировали с тяжелым ранением, при этом общее количество экипажа "Ивановца" составляло 39 человек.

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Черное море черноморский флот РФ ГУР новости Крыма война России и Украины
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