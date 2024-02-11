Оккупанты запустили ИПСО о Сырском: ищут его родственников в России

Российские пропагандисты пытаются дискредитировать нового украинского Главкома.

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Сырский отныне командует украинской армией / Коллаж Главреда, Фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, Facebook/UALandForces

Российские пропагандисты запустили информационную кампанию против нового Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, делая ставку на его российское происхождение и надеясь подорвать к генералу доверие со стороны украинцев.

Как отмечает руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко, враг пытается навязать Сырскому образ "советского и русского" человека.

Для этого россияне ищут его родственников в России, "друзей семьи", у которых берут комментарии и распространяют в информпространстве с соответствующим контекстом.

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Главная цель этой кампании - дискредитация Главкома и снижение доверия к ВСУ, говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Эксперты напоминают, что Сырский долгое время был частью команды Залужного. Генерал командовал успешными операциями, в частности по освобождению Киевщины и Харьковщины.

Увольнение Залужного и назначение Сырского

8 февраля президент Владимир Зеленский снял Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Вместо него боевыми действиями теперь будет руководить генерал Александр Сырский, который до этого командовал Восточной группировкой ВСУ.

Впоследствии Зеленский, комментируя увольнение Валерия Залужного, обратился к новому командованию во главе с генералом Александром Сырским с требованием предоставить "реалистичный, детальный план действий ВСУ на 2024 год" с учетом имеющейся ситуации на поле боя.

По меньшей мере с конца января в СМИ ходили слухи о подготовке отставки Залужного, но Зеленский якобы медлил с решением.

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