Оккупанты запустили ИПСО о Сырском: ищут его родственников в России

Российские пропагандисты запустили информационную кампанию против нового Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, делая ставку на его российское происхождение и надеясь подорвать к генералу доверие со стороны украинцев.
Как отмечает руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко, враг пытается навязать Сырскому образ "советского и русского" человека.
Для этого россияне ищут его родственников в России, "друзей семьи", у которых берут комментарии и распространяют в информпространстве с соответствующим контекстом.
Главная цель этой кампании - дискредитация Главкома и снижение доверия к ВСУ, говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.
Эксперты напоминают, что Сырский долгое время был частью команды Залужного. Генерал командовал успешными операциями, в частности по освобождению Киевщины и Харьковщины.
Увольнение Залужного и назначение Сырского
8 февраля президент Владимир Зеленский снял Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Вместо него боевыми действиями теперь будет руководить генерал Александр Сырский, который до этого командовал Восточной группировкой ВСУ.
Впоследствии Зеленский, комментируя увольнение Валерия Залужного, обратился к новому командованию во главе с генералом Александром Сырским с требованием предоставить "реалистичный, детальный план действий ВСУ на 2024 год" с учетом имеющейся ситуации на поле боя.
По меньшей мере с конца января в СМИ ходили слухи о подготовке отставки Залужного, но Зеленский якобы медлил с решением.
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