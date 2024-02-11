Поощрение России к агрессии против НАТО: в Альянсе ответили на заявление Трампа

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что независимо от того, кто победит на президентских выборах в Соединенных Штатах, США останутся союзником НАТО.

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В НАТО ответили на заявление Трампа / Коллаж Главред, фото: УНИАН

В НАТО отреагировали на скандальное заявление экс-президента США Дональда Трампа и заверили в том, что Альянс готов защищать всех своих союзников в случае нападения на них. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает The Guardian.

По его словам, в случае нападения на любого члена НАТО агрессор получает мощный и объединенный ответ от Альянса.

"Любые предположения, что союзники не будут защищать друг друга, подрывают всю нашу безопасность, в том числе США, и повышают риски для американских и европейских военных. Рассчитываю на то, что независимо от того, кто победит (на выборах президента - Ред.), США останутся сильным и преданным союзником НАТО", - прокомментировал Столтенберг. видео дня

Что известно о заявлении Трампа по НАТО

45-й президент США Дональд Трамп вспомнил, как во время своего президентства он давил на союзников по НАТО. Трамп угрожал странам-членам НАТО тем, что будет поощрять Россию "делать все, что угодно" с государствами, которые не выполняли свои обязательства в рамках Альянса.

Во время предвыборного митинга в Южной Каролине Трамп заявил, что США не будут защищать страны НАТО, которые вносят недостаточно взносов в Альянс.

"Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле, я бы поощрял их (Россию- ред.) делать все, что им заблагорассудится. Ты должен заплатить. Ты должен платить по счетам", - уточнил Трамп.

Скандальные заявления Трампа

Напомним, как ранее сообщал Главред, известный американский политик и кандидат на пост президента США Дональд Трамп призвал Сенат не голосовать за предоставление финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню, считая, что Соединенные Штаты должны занимать деньги, а не выделять их просто так.

Экс-президент США выразил намерение "очень быстро" завершить войну в Украине в случае возвращения к власти. Он обещает завершить конфликт, поскольку имеет "отличные отношения" как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским.

Дональд Трамп предложил Украине "отдать русскоязычные области" России в обмен на мир.

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