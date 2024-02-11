Вызвало панику у россиян: Игнат прокомментировал появление фото с 'украинским' F-16

Юрий Игнат прокомментировал появление в социальных сетях фото украинского пилота на фоне истребителя F-16 с украинскими опознавательными знаками.

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Игнат прокомментировал фото F-16 с украинскими опознавательными знаками / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Голос Америки

Опубликованное фото истребителя F-16 с украинскими опознавательными знаками вызвало беспокойство у российских оккупантов. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, в случае появления истребителей F-16 в Украине они станут главной целью для российских ракетно-дронных ударов.

"Поэтому должны сделать все, чтобы инфраструктура, которая готовится, поверьте, была адаптирована. Потому что сделать капитальной ее это не очень простой процесс. И особенно, когда мы находимся под ежедневными обстрелами. Поэтому адаптация инфраструктуры происходит, пилоты обучаются. Интервью вы видели, нашего Фантома, и фото такое интересное сделал со знаками. Здесь обсуждают, настоящие они или нет. Давайте посмотрим, что, и мы уже видели, что россияне говорят, пусть немножко понервничают", - сказал Игнат. видео дня

Кроме того, он добавил, что полученные от западных партнеров самолеты, которые будут у Украины будут иметь украинские опознавательные знаки и соответствующие бортовые номера.

В то же время, на уточняющий вопрос журналиста о том, действительно ли истребитель F-16 на опубликованном фото размечен согласно украинским стандартам Юрий Игнат отметил: "Я же говорю, я хотел бы оставить это на усмотрение российских пабликов".

Передача самолетов F-16 Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина ожидает получить 24 истребителя F-16 от Нидерландов, вместо ранее оговоренных 18-ти. Об этом сообщило Министерство обороны Нидерландов.

Западные партнеры будут поставлять Украине истребители F-16 вместе с ракетами, которые имеют дальность полета от 300 до 500 километров. Этот шаг будет способствовать достижению больших успехов на поле боя и освобождению территорий. Об этом заявил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Сейчас западному миру не целесообразно поставлять в Украину истребители F-16, поскольку это может привести к их уничтожению врагом. Как отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сначала необходимо подготовить инфраструктуру.

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