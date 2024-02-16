В Авдеевке бойцы в полном окружении, удается прорвать кольцо - Третья штурмовая

На одном из участков бойцы находятся на 360 градусов в окружении врага, но "кольцо удается раскрыть".

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Оккупанты атакуют украинских военных в Авдеевке / коллаж: Главред, скриншот: видео, deepstatemap

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов заявил, что бойцы бригады находятся в Авдеевке уже 12 дней и занимают полосу внутри города. В городе продолжаются маневры ВСУ.

"Есть определенные этапы этих действий. Первое, нам приходится отходить с позиций, потому что их просто сравнивают с землей, то есть позиция разрушена, и наши военнослужащие отходят на более выгодные позиции для того, чтобы удерживать линию обороны. Также в некоторых случаях мы не видим целесообразности в удержании тех или иных позиций внутри города и тоже переходим на более выгодные позиции для того, чтобы более качественно сопротивляться", - сказал Кудряшов в эфире "Радіо Свобода".

Кудряшов также прокомментировал заявления оккупантов о том, что им якобы удалось захватить укрепрайон "Зенит". Он считает, что это больше психологическое воздействие, а россияне не имеют там мощных позиций.

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Военный рассказал о ситуации в Авдеевке / скриншот: Telegram

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Заместитель командира третьей штурмовой подтвердил, что на одном из участков бойцы находятся на 360 градусов в окружении врага, но, по его словам, "кольцо удается раскрыть".

В свою очередь 110-я отдельная механизированная бригада, которая держит Авдеевку с начала полномасштабной войны, отмечает, что противник бросает на Авдеевское направление колоссальные силы.

"Против нас - более 12 отдельных соединений противника. Бригады, полки, отдельные подразделения специального назначения. Наши ребята в нечеловеческих условиях под ежеминутными артиллерийскими обстрелами, под постоянными авиационными бомбардировками выполняют поставленные задачи", - сообщила бригада.

Ситуация в Авдеевке: что известно

Напомним, что россияне применяют под Авдеевкой также механизированные войска, танки и артиллерию. Командир 47-й ОМБр раскрыл риск захвата Авдеевки оккупантами. Россияне пытаются лезть различными диверсионными группами, подразделениями из состава "Шторм Z", "Шторм V".

Представитель 3-й отдельной штурмовой бригады заявил, что РФ под Авдеевкой преобладает в 7 раз. Украинские защитники удерживают позиции в городе, несмотря на сложность, сообщил Александр Бородин. Ситуация очень тяжелая, россияне постоянно наступают.

В ВСУ рассказали, что Авдеевка не в оперативном окружении. Эвакуация из Авдеевки и обеспечение бойцов Сил обороны Украины действительно затруднены, оккупанты агрессора РФ усилили штурмы, сказал Дмитрий Лиховий. Однако, эвакуация и обеспечение войск усложнились.

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