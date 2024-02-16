Бить дронами по Москве и Питеру: в ВСУ раскрыли ключевые цели на территории РФ

На линии соприкосновения самыми востребованными являются беспилотник FPV – ударные дроны, которые снабжены боевым снарядом, либо так называемые дроны со скидами, которые сбрасывают маленькие и большие бомбы на голову неприятеля.
Об этом военнослужащий Вооруженных сил Украины, блогер Юрий Касьянов заявил в ходе интервью Главреду.
"По-прежнему востребованы как дроны-разведчики вроде "мавика", так и дроны-самолеты большой дальности, на 10, 20, 50 км, которые используют для того, чтобы понимать и знать, что творится у противника в тылу", - пояснил эксперт.
Вместе с тем он считает, что Украине необходимо заняться производством дальнобойных дронов.
"Если говорить о других дронах, то, конечно же, вы видите, как нас постоянно атакуют "Шахедами", а наши дроны очень редко долетают до Москвы или Санкт-Петербурга. Понятно, что таких беспилотников большой дальности у нас должно быть больше, потому что они нам заменяют крылатые ракеты и позволяют уничтожать, к примеру, бомбардировщики противника на аэродромах, склады с ракетами, наносить удары по нефтехранилищам и местам базирования российских войск и средств ПВО", - уверен собеседник.
Кроме того, он отметил, морские дроны наносят колоссальный ущерб врагу, уничтожая военно-морской флот России в Черном море и тем самым защищая наши торговые пути, чтобы Украина могла зарабатывать деньги на экспорте зерна.
"Сейчас активно развивается направление наземных дронов – небольших устройств для установки мин на пути следования противника, эвакуации раненых, доставки боеприпасов там, где машины не проедут. То есть все направления востребованы, и все они должны развиваться", - добавил Касьянов.
Кто такой Юрий Касьянов
Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", руководитель инициативы "A.Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV".
Окончил Киевское Высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году.
На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.
Силы беспилотных систем в ВСУ
Ранее сообщалось о том, что президент Владимир Зеленский поручил создать Силы беспилотных систем ВСУ. Обеспечением реализации этого поручения должны будут заняться Кабмин и Генштаб.
Позднее в Минобороны пояснили, зачем создали Силы беспилотных систем.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о том, что роль дронов в войне с Россией увеличивается каждый день. По его словам, растет количество их использования с обеих сторон.
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