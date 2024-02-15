Авдеевка не в оперативном окружении: в ВСУ рассказали о ситуации в городе

Авдеевка Донецкой области не находится в оперативном окружении. Эвакуация и снабжения войск действительно усложнились, однако ВСУ используют запасную логистическую артерию, чтобы эвакуировать аренных и поставлять оружие. Об этом заявил начальник отдела связей с общественностью оперативно-статегической группировки войск Таврия Дмитрий Лиховий.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что Авдеевка не окружена.
"Отсюда главный вывод – Авдеевка не находится в окружении, хотя возможно об этом может трубить российская пропаганда", - объяснил ситуацию Лиховий.
Также он добавил, что войска РФ увеличили число штурмовых групп и усилили удары авиацией.
"Последние несколько дней есть впечатление, что вся активность вражеской боевой авиации сосредоточена не просто на "Таврии", а вообще на Авдеевском направлении. В течение суток было 70 авиаударов, а вчера – 43. Это очень много, в разы больше среднестатистических показателей", - сказал Дмитрий Лиховой и подчеркнул, что россияне превращают Авдеевку во вторую Марьинку и Бахмут.
Авдеевка может попасть под контроль РФ – Белый дом
Представитель Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что оккупанты могут взять Авдеевку, поскольку у бойцов ВСУ недостаточно снарядов.
По его словам, идут очень интенсивные бои и вокруг Авдеевки. Ситуация критическая.
"К сожалению, украинцы сообщают, что ситуация критическая. Россияне продолжают давить на украинские позиции каждый день. Авдеевка может оказаться под российским контролем. В значительной степени это происходит потому, что у украинских войск на местах заканчиваются артиллерийские боеприпасы", - уточнил чиновник.
Он напомнил, что Конгресс до сих пор не проголосовал за финансирование помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов. Из-за этого США не могут передать ВСУ артиллерийские снаряды, чтобы сорвать российские атаки.
"Российские войска сейчас достигли украинского укрепления в Авдеевке и начинают преодолевать украинскую оборону. Цена бездействия Конгресса огромна", - подчеркнул Джон Кирби.
Ситуация в Авдеевке
В 3-й Отдельной штурмовой бригаде подтвердили свое перебазирование в Авдеевку. Ситуация в городе критическая. Украинским бойцам противостоять ориентировочно 7 бригад российских оккупантов.
В Авдеевке украинские подразделения частично отходят на более выгодные позиции, говорил Дмитрий Лыховий. На момент захода в город 3-й ОШБР там не осталось ни одной целой подготовленной позиции.
Представитель 3-й Отдельной штурмовой бригады Александр Бородин сообщил, что ВСУ удерживают позиции в Авдеевке. Ситуация очень тяжелая. Соотношение сил составляет 1 к 7 в пользу оккупантов.
Другие новости:
- Ситуация в Авдеевке резко меняется: ВСУ готовят запасные логистические пути
- Россияне взяли под огневой контроль единственную дорогу к Авдеевке - ОВА
- Командир Азова назвал ошибку Украины и объяснил, как отбиться от оккупантов в Авдеевке