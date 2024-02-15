Авдеевка не в оперативном окружении: в ВСУ рассказали о ситуации в городе

Эвакуация из Авдеевки и снабжения бойцов Сил обороны Украины действительно усложнены, оккупанты агрессора РФ усилили штурмы, сказал Дмитрий Лиховий.

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Авдеевка не окружена, ВСУ ведут бои с войсками РФ - Лиховий / Колаж Главред, фото: facebook.com/zhebrivskyi, 43 окрема механізована бригада

Авдеевка Донецкой области не находится в оперативном окружении. Эвакуация и снабжения войск действительно усложнились, однако ВСУ используют запасную логистическую артерию, чтобы эвакуировать аренных и поставлять оружие. Об этом заявил начальник отдела связей с общественностью оперативно-статегической группировки войск Таврия Дмитрий Лиховий.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что Авдеевка не окружена.

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"Отсюда главный вывод – Авдеевка не находится в окружении, хотя возможно об этом может трубить российская пропаганда", - объяснил ситуацию Лиховий.

Также он добавил, что войска РФ увеличили число штурмовых групп и усилили удары авиацией.

"Последние несколько дней есть впечатление, что вся активность вражеской боевой авиации сосредоточена не просто на "Таврии", а вообще на Авдеевском направлении. В течение суток было 70 авиаударов, а вчера – 43. Это очень много, в разы больше среднестатистических показателей", - сказал Дмитрий Лиховой и подчеркнул, что россияне превращают Авдеевку во вторую Марьинку и Бахмут.

Авдеевка может попасть под контроль РФ – Белый дом

Представитель Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что оккупанты могут взять Авдеевку, поскольку у бойцов ВСУ недостаточно снарядов.

По его словам, идут очень интенсивные бои и вокруг Авдеевки. Ситуация критическая.

"К сожалению, украинцы сообщают, что ситуация критическая. Россияне продолжают давить на украинские позиции каждый день. Авдеевка может оказаться под российским контролем. В значительной степени это происходит потому, что у украинских войск на местах заканчиваются артиллерийские боеприпасы", - уточнил чиновник.

Он напомнил, что Конгресс до сих пор не проголосовал за финансирование помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов. Из-за этого США не могут передать ВСУ артиллерийские снаряды, чтобы сорвать российские атаки.

"Российские войска сейчас достигли украинского укрепления в Авдеевке и начинают преодолевать украинскую оборону. Цена бездействия Конгресса огромна", - подчеркнул Джон Кирби.

Ситуация в Авдеевке

В 3-й Отдельной штурмовой бригаде подтвердили свое перебазирование в Авдеевку. Ситуация в городе критическая. Украинским бойцам противостоять ориентировочно 7 бригад российских оккупантов.

В Авдеевке украинские подразделения частично отходят на более выгодные позиции, говорил Дмитрий Лыховий. На момент захода в город 3-й ОШБР там не осталось ни одной целой подготовленной позиции.

Представитель 3-й Отдельной штурмовой бригады Александр Бородин сообщил, что ВСУ удерживают позиции в Авдеевке. Ситуация очень тяжелая. Соотношение сил составляет 1 к 7 в пользу оккупантов.

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