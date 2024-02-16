Судьба Авдеевки решится в ближайшие 48 часов - экс-командир 'Айдара'

Евгений Дикий отметил, что количественно живая сила агрессора превосходит наши Силы обороны намного.

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В Авдеевке ситуация ухудшается / коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВСУ, скриншот: deepstatemap

Бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, что ситуация в Авдеевке критическая. Если в ближайшие 48 часов не удастся отбросить врага от дороги жизни, то Авдеевскому гарнизону придется отходить.

"Дело в том, к сожалению, враг там уже перерезал единственную артерию, ту дорогу жизни, по которой происходит вся логистика Авдеевского гарнизона. Какой бы мощной крепостью ни был Коксохим, но без логистики там держаться невозможно", - отметил Дикий в эфире телеканала "Еспресо".

Евгений Дикий отметил, что пока работает дорога, там можно воевать, ведь туда едет боекомплект, а из города эвакуируют раненых.

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"Поэтому я не раскрою никаких секретов, здесь довольно очевидные вещи, что туда бросили 3-ю штурмовую бригаду, которая готовилась к наступательным штурмовым действиям именно в условиях городской застройки. Ясно, что им поставлена задача разблокировать гарнизон в Авдеевке, отбросить противника назад от трассы", - считает бывший командир "Айдара".

По его мнению, если за короткий промежуток времени удастся подвинуть россиян на те позиции, которые те занимали ранее, хотя бы на километр от трассы, тогда можно говорить о новом подкреплении и возобновлении обороны.

"Если за день-два этого не удастся сделать, то, я думаю, что подразделениям, которые сейчас зашли как штурмовые, будет поставлена задача организовать коридор для выхода нашего гарнизона", - не исключает он еще один сценарий развития событий.

Евгений Дикий отметил, что количественно живая сила агрессора превосходит наши Силы обороны намного. К тому же противник перебросил туда подразделения спецназовцев, которые умеют профессионально воевать в контактных боях в городской застройке.

"То есть нам или удастся отодвинуть врага от трассы, или придется отходить. Сейчас еще идет попытка разблокировать город. Из хорошего могу сказать, что точно не будет история как с Бахмутом, когда части, которые отступали, должны были сразу окапываться", - отметил Евгений Дикий. Ведь, подчеркнул он, вторая линия обороны уже подготовлена заранее.

Ситуация в Авдеевке: что известно

Напомним, что Авдеевская оборонительная операция продолжается. В ВСУ сообщили, что ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая. Подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев.

Аналитики ISW оценили риск окружения Авдеевки оккупантами. Войска РФ сначала пытались оперативно окружить украинские силы в Авдеевке, но постепенно перешли к ведению боевых действий через населенный пункт с разворотом.

Спикер 3-й отдельной штурмовой бригады заявил, что РФ под Авдеевкой превосходит в 7 раз. Украинские защитники удерживают позиции в городе, несмотря на сложность, сообщил Александр Бородин. Ситуация очень тяжелая, россияне постоянно наступают.

В ВСУ рассказали, что Авдеевка не в оперативном окружении. Эвакуация из Авдеевки и обеспечение бойцов Сил обороны Украины действительно затруднены, оккупанты агрессора РФ усилили штурмы, сказал Дмитрий Лиховий. Однако, эвакуация и обеспечение войск усложнились.

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