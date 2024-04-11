Зеленский прибыл в Литву для подписания важного соглашения и участия в саммите

Владимир Зеленский отметил, что сейчас главное делать все для усиления противовоздушной обороны Украины и удовлетворения потребностей ВСУ.

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В ходе визита в Литву планируется подписание важного документа / Коллаж Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите Триморья и для переговоров с главами государств-партнеров. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

По его словам, планируется провести важные встречи и подписать новое двустороннее соглашение по безопасности во время саммита.

Зеленский подчеркнул, что главное сейчас - сделать все возможное для усиления противовоздушной обороны Украины, удовлетворения насущных потребностей Вооруженных сил Украины и сконцентрировать международную поддержку для преодоления российского террора.

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"Российское зло - это угроза не только для Украины, но и для каждого народа, граничащего с Россией, и всех, кто ценит международное право", - написал он.

Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности - международное соглашение о гарантиях безопасности Украины, которое определяет приоритетные сферы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности - военной, политической, финансовой и гуманитарной. Соглашение фиксирует механизм 24-часового экстренного реагирования в случае повторной военной агрессии против Украины, а также предусматривает помощь нашей стране в укреплении собственных возможностей для надлежащего реагирования на возможную эскалацию агрессии со стороны РФ. Документ действует в течение десяти лет с даты его подписания и предусматривает возможность пересмотра партнерами в случае вступления Украины в НАТО до завершения срока его действия.

Ракетный удар по Украине 11 апреля - последние заявления Зеленского

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ, который произошел утром 11 апреля. По его словам, оккупанты запустили более 40 ракет и примерно такое же количество ударных дронов, но часть из них удалось сбить.

Мэр Харькова Игорь Терехов также высказался о последствиях массированной атаки российских сил на город 11 апреля. По его словам, оккупанты нанесли удары по энергетической инфраструктуре Харькова, что привело к сложной ситуации с электроснабжением.

В ночь на 11 апреля 2024 года российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами различных типов и ударными беспилотниками, в частности, основной удар был направлен на Львовщину. Было уничтожено 57 воздушных целей, включая 18 ракет и 39 ударных беспилотников.

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