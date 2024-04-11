Генералов Ковальчука и Литвинова не уволили из ВСУ, а перевели на высшие звенья

Генерал-майоров Литвинова и Ковальчука перевели в рамках продвижения по службе на высшие звенья.

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Куда переведут генералов ВСУ / коллаж: Главред, фото: Википедия, Military Media Center

В командовании Сухопутных войск ВСУ сообщили о решении, что командующих оперативных командований "Юг" и "Запад" Андрея Ковальчука и Сергея Литвинова не будут увольнять из рядов ВСУ.

Как отмечает hromadske, генералов перевели в рамках продвижения по службе на высшие звенья. В частности, генерал-майора Литвинова назначили заместителем начальника Национального университета обороны Украины. А генерал-майора Андрея Ковальчука - начальником Военной академии в Одессе.

Что известно о Сухопутных войсках Украины? Сухопутные войска являются главным носителем боевой мощи Вооруженных Сил независимого Украинского государства. Это самый многочисленный самостоятельный вид Вооруженных сил Украины, главный носитель их боевой мощи, предназначенный для ведения боевых действий преимущественно на суше. видео дня Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины были сформированы в составе Вооруженных Сил Украины на основании Указа Президента Украины в соответствии со статьей 4 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины" в 1996 году, передает Минобороны Украины.

Что известно об Андрее Ковальчуке

Генерал-майор Андрей Ковальчук возглавил оперативное командование "Юг" в 2021 году. До этого он был первым заместителем командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ (2016-2021 гг.). На момент начала войны в 2014 году Ковальчук находился в должности начальника штаба 80-й отдельной аэромобильной бригады.

Командующий известен по успешной операции ВСУ по освобождению правобережной части Херсонской области и самого Херсона. Получил статус Героя Украины.

Кто такой Сергей Литвинов

Генерал-майор Сергей Литвинов стал командующим оперативного командования "Запад" в августе 2021 года. До этого он занимал должность заместителя командующего ОК "Север" по боевой подготовке (2017 год) и командира 17-й отдельной танковой бригады (2015-2017 гг.). Он также имеет орден Богдана Хмельницкого II и III степеней, а также орден "За мужество".

Напомним, что Юрия Игната уволили с должности спикера Воздушных сил ВСУ. Командующий Воздушных сил поблагодарил Игната за огромный объем работы, который выполнял спикер и за результат борьбы с врагом на информационном фронте.

Владимир Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО. Об этом говорится в официальном указе президента №186/2024, который опубликовали на сайте президента. Новым секретарем Совета нацбезопасности стал Александр Литвиненко.

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