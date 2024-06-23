США и Украина вместе добьются победы: Буданов сделал заявление о Трампе

Выборы в Соединенных Штатах очень непредсказуемы, а Трамп несколько раз менял свою позицию, отметил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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Спокойно отношусь к возможному президентству Трампа - Буданов / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Лидер Республиканской партии Дональд Трамп несколько раз менял свою точку зрения, а выборы в США – непредсказуемы. К перспективам избрания Трампа на пост президента можно относиться спокойно. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

В интервью The Philadelphia Inquirer он отметил, что в США один человек не может самостоятельно принимать решения, и это подчеркивает силу политической системы.

"Я спокойно отношусь к возможности прихода Трампа к власти… Ваши выборы очень непредсказуемы. Если проанализировать его публичные выступления, то он несколько раз менял свою позицию. И сила вашей системы в том, что она не позволяет одному человеку принимать решения в одностороннем порядке", - сказал глава ГУР. видео дня

Также он верит, что Украина и Соединенные Штаты вместе добьются победы над агрессором Россией.

"В конце концов, я верю в США и в то, что мы вместе добьемся победы. И вот я подчеркиваю, вместе! На этом я хотел бы закончить", - подчеркнул Кирилл Буданов.

Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Трамп и его заявления по Украине – главные новости по теме:

Недавно Дональд Трамп сделал новые скандальные заявления, связанные с Украиной. В частности, он заявил, что прекратит военную помощь Украине, как только его изберут президентом США. Он решил повторить тезисы, которые проговаривал ранее.

Также Трамп якобы в целом раскритиковал помощь Украине. Представитель республиканцев Дон Бейкон сказал, что Трамп во время встречи с однопартийцами начал задавать вопрос о том, какую выгоду получат США после победы Киева в войне.

Трамп обвинил Байдена в нападении РФ на Украину: республиканский лидер считает, что, мол, поддержка курса Киева на НАТО со стороны Байдена привела к полномасштабной войне. Также Трамп еще раз сказал, что если бы он был президентом вместо Байдена, большая война, дескать, бы не началась.

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