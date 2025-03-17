В РФ заикнулись о 'гарантиях' и назвали условие мирного соглашения по Украине

Москва выступает категорически против размещения наблюдателей НАТО в Украине.

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В РФ назвали условие переговоров / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 53 ОМБр

Что известно:

В Москве потребовали "железобетонные гарантии"

РФ выступает категорически против размещения наблюдателей НАТО

Долгосрочное мирное соглашение по урегулированию в Украине должно отвечать требованиям страны-агрессора РФ, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

"Мы будем требовать, чтобы железобетонные гарантии безопасности стали частью этого соглашения. Частью этих гарантий должен быть нейтральный статус Украины, отказ стран НАТО от ее принятия в Альянс", — цитирует его Reuters.

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При этом он заявил о том, что Москва выступает категорически против размещения наблюдателей НАТО в Украине.

"Не имеет значения, под каким флагом контингенты НАТО будут размещены на украинской территории — будь это Европейский Союз, НАТО или национальный контингент. Если они появятся там, это означает, что они будут развернуты в зоне конфликта со всеми последствиями для этих контингентов как сторон конфликта", — сказал представитель МИД РФ.

По его словам, вопрос размещения невооруженных послевоенных наблюдателей может обсуждаться только после заключения мирного соглашения.

"Мы можем говорить о невооруженных наблюдателях, гражданской миссии, которая бы контролировала выполнение отдельных аспектов этого соглашения или механизмов гарантий. А пока это просто пустые разговоры", — добавил Грушко.

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее у Трампа сделали заявления по итогам переговоров с Путиным. Дональд Трамп ожидает завершения войны в Украине "в течение недель", сказал Стив Уиткофф.

Как сообщал Главред, ранее делегации Украины и США провели встречу в Саудовской Аравии. Делегации Киева и Вашингтона договорились о прекращении огня в рамках российско-украинской войны на 30 дней.

Напомним, по словам Владимира Зеленского, РФ готовится официально отказаться от инициативы США по перемирию. По его мнению, двоякая позиция Путина продиктована тем, что он боится напрямую сказать Трампу "нет".

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