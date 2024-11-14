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"Это не будет соглашение о мире": у Зеленского раскрыли детали переговоров с РФ

Марина Фурман
14 ноября 2024, 19:55
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По мнению Михаила Подоляка, для давления на Россию нужно экономическое и дипломатическое единство.
Подоляк, Путин
РФ нужно принудить к миру / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Михаил Подоляк

Ключевые тезисы Подоляка:

  • Соглашение о мире с Россией невозможно
  • Путин может нанести удар в спину Украине

Украина может начать переговоры с Россией, но только через инструменты принуждения. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

По словам советника ОП, переговоры с РФ это не соглашение о мире, это принуждение страны-агрессора к миру на базе международного права.

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Подоляк добавляет, что для Украины важно установить отношения с РФ на основе международного права, которое четко определяет, что можно обсуждать, а что - нет.

"Когда говорят соглашение о мире, то я не очень понимаю соглашение о мире с агрессором, который хочет остаться на вашей территории и не отвечать за преступления против вас. Это уже будет ваше согласие закрыть глаза на его преступления", - сказал он.

Советник главы ОП подчеркнул, что с Россией нужно быть очень осторожными, ведь Путин может подписать соглашение, но одновременно он может нанести удар Украине в спину.

"Это концепция РФ. Они не могут с вами договориться, потому что они признают только, когда вы сильны, можете сопротивляться и дать сдачу. Все остальное их не волнует и они придут пытаться дозабрать что-то у вас", - подчеркнул Подоляк.

Переговоры Украины и РФ - новости по теме

Как ранее писал Главред со ссылкой на генсека НАТО Марка Рютте, Украина должна самостоятельно решать, когда начать переговоры с Россией по завершению войны. Альянс должен продолжать оказывать Украине военную помощь, чтобы страна могла вести переговоры с позиции силы.

Недавно конгрессмен-республиканец от штата Флорида Майк Волц сообщил, что Дональд Трамп хочет "посадить" Украину и Россию за стол переговоров. По словам республиканца, видение политики безопасности в отношении Украины зависит от решения Трампа.

В то же время европейские союзники все больше обсуждают возможность переговоров по завершению войны России против Украины. Некоторые из них предполагают, что Украине, возможно, придется согласиться на территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности.

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Кто такой Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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война в Украине Михаил Подоляк мирные переговоры с Россией
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