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"Фундаментальные вещи": Сибига назвал "красные линии" на мирных переговорах

Виталий Кирсанов
17 марта 2025, 12:31
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Министр пояснил, что об этих фундаментальных вещах знают все партнеры Украины.
Андрей Сибига
Сибига назвал "красные линии" на мирных переговорах / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сказал Сибига:

  • Первое: это территориальная целостность и суверенитет Украины
  • Второе: ни одна страна не имеет вето на выбор украинского народа
  • Третье: Украина не обсуждает ограничение своей армии

На любых будущих мирных переговорах для Украины останутся неизменными три принципиальных вопроса, которые являются "красными линиями" и не подлежат обсуждению. Об этом заявил министр иностранных дел страны Андрей Сибига, пишет РБК-Украина.

"Я не люблю это определение. Есть вещи фундаментальные, которые не обсуждаются, которые нельзя затрагивать. Первое - это территориальная целостность и суверенитет Украины. Никогда Украина не признает оккупированных территорий. Второе, ни одна страна не имеет вето на выбор украинского народа, на выбор Украины относительно участия в тех или иных союзах. Или это Европейский союз, или это НАТО", - пояснил он.

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По словам Сибиги, третьим вопросом, который не будет обсуждаться, являются ограничения обороноспособности и возможностей армии, на которые Украина не согласится. Министр пояснил, что об этих фундаментальных вещах знают все партнеры Украины.

"Россия должна быть привлечена к ответственности. Это все элементы всеобъемлющего мира. И я напомню, они тоже были прописаны в нашей "формуле мира", они отражают те подходы, которые определяют нашу позицию на международной арене. Фундаментальные вещи, принципиальные для нас, - это "ничего об Украине без Украины", "ничего о Европе без Европы". И мы здесь тоже имеем поддержку", - подытожил Сибига.

Прекращение огня - последние новости по теме

Ранее в Reuters узнали требования РФ для прекращения огня. Владимир Путин выдвинул несколько ключевых требований для прекращения боевых действий.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сделал заявление о прекращении огня на 30 дней. Если Россия откажется от временного прекращения огня, должна быть жесткая реакция президента США, отметил Владимир Зеленский.

Как сообщал Главред, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы в отношении мира.

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Кто такой Андрей Сибига?

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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