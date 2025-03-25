Перемирие может быть достигнуто в 2025-м: Олещук сказал, что должен сделать Трамп

Вы узнате:
- Что на самом деле нужно для заключения перемирия
- Почему Трамп не хочет давить на Путина
- Что будет, если война не прекратится до 20 апреля
Для того, чтобы перемирие было установлено до 20 апреля, нужно, чтобы США давили не только на Украину, но и на Россию. Однако в администрации Трампа отказываются от серьезного давления на Москву, соответственно, Россия не считает нужным демонстрировать хотя бы малейшее желание присоединиться к этому процессу. Такое мнение в комментарии Главреду озвучил политолог, преподаватель КНУ им. Шевченко Петр Олещук.
Почему Трамп не хочет давить на Москву, чтобы она уступала и шла на определенные компромиссы, трудно сказать.
"Возможно, он считает, что это давление потребует слишком много времени. Возможно, он просто не хочет портить отношения с Путиным, которого он рассматривает в качестве потенциального союзника. Думаю, здесь действует комплекс факторов, но факт остается фактом: никакого реального давления на Россию США пока не оказывают", - сказал Олещук.
При этом, по его мнению, рычаги давления и на Украину, и на Россию у Трампа есть.
"Инструменты давления на Украину известны: их нам уже Трамп продемонстрировал – это прекращение военной помощи нашей стране и обмена разведданными. Рычаги давления на Россию тоже очевидны: это санкционные ограничения, расширение их перечня, движение в направлении эмбарго на поставки российской нефти", - объяснил он.
При этом стоит учитывать, что давление на Россию не сработает мгновенно, потребуется определенное время.
"Поэтому у Трампа могут объявлять что угодно, но соответствовать действительности это не будет. И, судя по всему, администрацию Трампа больше интересуют не реальные результаты, а какие-то формальные объявления и формальные бумажки, чтобы иметь возможность отчитаться своим избирателям, что Трамп выполнил свои обещания, поэтому он – победитель и молодец", - считает Олещук.
При этом политолог не исключает, что возможно у Трампа просто планируют объявить о чем-то до 20 апреля, независимо от того, будет это выполнено или нет.
По мнению Олещука, перемирие может быть достигнуто в 2025 году, но для этого у американской администрации должны быть другие подходы.
"Там должны будут придумать реально мощные аргументы, почему Россия должна согласиться на прекращение огня. Таким образом, мы возвращаемся к вопросу давления на Россию. Ведь сейчас все упирается именно в нежелание Москвы останавливать войну, а главное – в нежелание администрации Трампа заставить Россию хотеть прекратить огонь", - сказал эксперт.
Если же перемирие до 20 апреля установить не удастся, то скорее всего, Трамп обвинит в этом Украину, поэтому США просто перезагрузят отношения с Россией, вынеся вопрос Украины за скобки.
"Тогда будут происходить встречи Трампа с Путиным, будут сниматься санкции с России и тому подобное", - сказал Олещук.
Смотрите видео - Есть ли шанс достичь перемирия до 20 апреля:
Мирные переговоры - последние новости
Как сообщал Главред, вечером 24 марта в Саудовской Аравии завершились однодневные переговоры между представителями США и РФ. В администрации президента Америки Дональда Трампа положительно оценивают результаты переговоров между делегациями от Вашингтона и Москвы, которые были сосредоточены на "узком" предложении о прекращении огня в Черном море.
23 марта в Саудовской Аравии состоялась встреча украинской и американской делегаций. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что этот разговор был конструктивным и содержательным. Стороны обсудили ключевые вопросы, в частности энергетику.
По словам пресс-секретаря Госдепа США Тэмми Брюса, Украина и РФ сядут за стол переговоров только после полного прекращения огня.
Аналитики Института изучения войны считают, что Кремль, скорее всего, не заинтересован в содержательных переговорах о прекращении войны в Украине, а предпочитает двусторонние переговоры по вопросу отношений с Соединенными Штатами.
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Кто такой Петр Олещук?
Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии.
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