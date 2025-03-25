Перемирие может быть достигнуто в 2025-м: Олещук сказал, что должен сделать Трамп

Возможно в Белом доме просто планируют объявить о чем-то до 20 апреля, независимо от того, будет это выполнено или нет.

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Трамп не хочет давить на Москву, и это проблема / Коллаж: Главред, фото: Facebook Петро Олещук, facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Вы узнате:

Что на самом деле нужно для заключения перемирия

Почему Трамп не хочет давить на Путина

Что будет, если война не прекратится до 20 апреля

Для того, чтобы перемирие было установлено до 20 апреля, нужно, чтобы США давили не только на Украину, но и на Россию. Однако в администрации Трампа отказываются от серьезного давления на Москву, соответственно, Россия не считает нужным демонстрировать хотя бы малейшее желание присоединиться к этому процессу. Такое мнение в комментарии Главреду озвучил политолог, преподаватель КНУ им. Шевченко Петр Олещук.

Почему Трамп не хочет давить на Москву, чтобы она уступала и шла на определенные компромиссы, трудно сказать.

"Возможно, он считает, что это давление потребует слишком много времени. Возможно, он просто не хочет портить отношения с Путиным, которого он рассматривает в качестве потенциального союзника. Думаю, здесь действует комплекс факторов, но факт остается фактом: никакого реального давления на Россию США пока не оказывают", - сказал Олещук.

При этом, по его мнению, рычаги давления и на Украину, и на Россию у Трампа есть.

"Инструменты давления на Украину известны: их нам уже Трамп продемонстрировал – это прекращение военной помощи нашей стране и обмена разведданными. Рычаги давления на Россию тоже очевидны: это санкционные ограничения, расширение их перечня, движение в направлении эмбарго на поставки российской нефти", - объяснил он.

При этом стоит учитывать, что давление на Россию не сработает мгновенно, потребуется определенное время.

"Поэтому у Трампа могут объявлять что угодно, но соответствовать действительности это не будет. И, судя по всему, администрацию Трампа больше интересуют не реальные результаты, а какие-то формальные объявления и формальные бумажки, чтобы иметь возможность отчитаться своим избирателям, что Трамп выполнил свои обещания, поэтому он – победитель и молодец", - считает Олещук.

При этом политолог не исключает, что возможно у Трампа просто планируют объявить о чем-то до 20 апреля, независимо от того, будет это выполнено или нет.

По мнению Олещука, перемирие может быть достигнуто в 2025 году, но для этого у американской администрации должны быть другие подходы.

"Там должны будут придумать реально мощные аргументы, почему Россия должна согласиться на прекращение огня. Таким образом, мы возвращаемся к вопросу давления на Россию. Ведь сейчас все упирается именно в нежелание Москвы останавливать войну, а главное – в нежелание администрации Трампа заставить Россию хотеть прекратить огонь", - сказал эксперт.

Если же перемирие до 20 апреля установить не удастся, то скорее всего, Трамп обвинит в этом Украину, поэтому США просто перезагрузят отношения с Россией, вынеся вопрос Украины за скобки.

"Тогда будут происходить встречи Трампа с Путиным, будут сниматься санкции с России и тому подобное", - сказал Олещук.

Смотрите видео - Есть ли шанс достичь перемирия до 20 апреля:

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, вечером 24 марта в Саудовской Аравии завершились однодневные переговоры между представителями США и РФ. В администрации президента Америки Дональда Трампа положительно оценивают результаты переговоров между делегациями от Вашингтона и Москвы, которые были сосредоточены на "узком" предложении о прекращении огня в Черном море.

23 марта в Саудовской Аравии состоялась встреча украинской и американской делегаций. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что этот разговор был конструктивным и содержательным. Стороны обсудили ключевые вопросы, в частности энергетику.

По словам пресс-секретаря Госдепа США Тэмми Брюса, Украина и РФ сядут за стол переговоров только после полного прекращения огня.

Аналитики Института изучения войны считают, что Кремль, скорее всего, не заинтересован в содержательных переговорах о прекращении войны в Украине, а предпочитает двусторонние переговоры по вопросу отношений с Соединенными Штатами.

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Кто такой Петр Олещук? Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии.

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