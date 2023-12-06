'Мы можем потерять страну': командир взвода рассказал о сложной ситуации на фронте

Командир взвода БПЛА 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Андрей Серган заявил, что в Украине очень много людей перестали понимать, что идет война и мы можем потерять страну.
"Проблем очень много. А потом у нас уже есть последствия. И Авдеевка - это следствие. Когда мы наведем порядок во всех структурах, в частности, поборем коррупцию, и будем понимать, что у нас идет война, потому что очень многие уже перестали понимать, что идет война и мы можем потерять страну", - сказал он в интервью "Радіо Свобода".
Он подчеркнул, что потеря страны - это потеря бизнеса, квартиры, дома. Каждый должен понимать: он теряет все.
"А люди этого не понимают. Такое, впечатление, что они думают: Да там и без меня справятся. Там не справятся без вас! Без ваших донатов, без вашей помощи, без человеческих ресурсов, без борьбы с коррупцией мы не справимся!",- сказал он.
Серган отметил, что "мы можем в телемарафонах кричать о том, что все хорошо, но нет, проблем хватает, и их нужно решать".
"Если мы не решим эти проблемы - мы потеряем страну. И тогда, дай Бог, чтобы мы остановили их по границе Днепра", - сказал он.
Ситуация на Авдеевском направлении
Напомним, что оккупанты продвинулись в нескольких местах возле Авдеевки. Во время третьей волны штурма Авдеевки российские войска открыли два дополнительных направления наступления на промзону юго-восточнее Авдеевки и из Спартака.
В ВСУ рассказали о больших потерях и тяжелых боях под Авдеевкой. Враг не оставляет попыток захватить Авдеевку несмотря на значительные потери. Там отражено 15 атак в районах степного, Новобахмутовки, Степановки и Северного.
Эксперт анонсировал вывод войск из Авдеевки. По словам военного аналитика, стоит в ближайшие дни ожидать решения военно-политического командования о выводе войск из города Авдеевка.
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