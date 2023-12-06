'Мы можем потерять страну': командир взвода рассказал о сложной ситуации на фронте

Военный считает, что большинство украинцев перестали понимать, что идет война и это чревато потерей страны.

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На передовой тяжелая ситуация / коллаж: Главред, фото: 1-я бригада оперативного назначения НГ, 580 МпБр им. Выговского

Командир взвода БПЛА 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Андрей Серган заявил, что в Украине очень много людей перестали понимать, что идет война и мы можем потерять страну.

"Проблем очень много. А потом у нас уже есть последствия. И Авдеевка - это следствие. Когда мы наведем порядок во всех структурах, в частности, поборем коррупцию, и будем понимать, что у нас идет война, потому что очень многие уже перестали понимать, что идет война и мы можем потерять страну", - сказал он в интервью "Радіо Свобода".

Он подчеркнул, что потеря страны - это потеря бизнеса, квартиры, дома. Каждый должен понимать: он теряет все.

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"А люди этого не понимают. Такое, впечатление, что они думают: Да там и без меня справятся. Там не справятся без вас! Без ваших донатов, без вашей помощи, без человеческих ресурсов, без борьбы с коррупцией мы не справимся!",- сказал он.

Серган отметил, что "мы можем в телемарафонах кричать о том, что все хорошо, но нет, проблем хватает, и их нужно решать".

"Если мы не решим эти проблемы - мы потеряем страну. И тогда, дай Бог, чтобы мы остановили их по границе Днепра", - сказал он.

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, что оккупанты продвинулись в нескольких местах возле Авдеевки. Во время третьей волны штурма Авдеевки российские войска открыли два дополнительных направления наступления на промзону юго-восточнее Авдеевки и из Спартака.

В ВСУ рассказали о больших потерях и тяжелых боях под Авдеевкой. Враг не оставляет попыток захватить Авдеевку несмотря на значительные потери. Там отражено 15 атак в районах степного, Новобахмутовки, Степановки и Северного.

Эксперт анонсировал вывод войск из Авдеевки. По словам военного аналитика, стоит в ближайшие дни ожидать решения военно-политического командования о выводе войск из города Авдеевка.

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