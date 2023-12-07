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В СБУ есть реестры предателей: в Офисе президента прокомментировали убийство Кивы

Юрий Берендий
7 декабря 2023, 09:36
По словам Михаила Подоляка, те, кто предал Украину, должны осознавать свой выбор и понимать, что им не удастся избежать ответственности за это.
В СБУ есть реестры предателей: в Офисе президента прокомментировали убийство Кивы
В Офисе президента прокомментировали убийство Ильи Кивы / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео

6 декабря под Москвой был убит провокационный политик и пропагандист Илья Кива. По словам Михаила Подоляка, советника главы Офиса президента Украины, такие события в России будут становиться все более частыми. В эфире телемарафона Подоляк подчеркнул, что современная Россия находится в состоянии криминализации, которая напрямую связана с ведением войны.

"Служба безопасности, и Главное управление разведки имеют крайне эффективную агентурную сеть в Российской Федерации, контролируют процессы, которые там происходят, имеют реестры людей-предателей, которые так или иначе существенно помогли России убивать гражданское население Украины"" - сказал Подоляк

Он отмечает, что все эти лица, которые каким-либо образом попадают под определение государственные предатели, должны осознавать: Украина больше никого из них не простит и не отпустит.

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"Они все получат все, что им нужно, даже те, которые выехали из Украины 14-му году. Это будут и юридические последствия для них напрямую, и физические. По мере того, как будет финализироваться война, все больше и больше эти люди будут получать то, чего они заслуживают", – акцентировал советник главы Офиса.

Подоляк также отметил, что в Российской Федерации установился полный беспорядок, и этот хаос будет только увеличиваться.

"Обеспечить всех зонтиком безопасности не удастся в Российской Федерации. И давайте дальше ожидать определенных положительных сигналов", - подытожил советник ОПУ.

Убиство Кивы-последние новости

По информации нескольких российских СМИ и соответствующих украинских источников, экс-нардепа Верховной Рады, предателя Украины Илью Киву, ликвидировали в Подмосковье. Эту информацию подтверждают издания Украинская правда и Ліга.net, которые отмечают, что за проведением этой операции стоит Служба безопасности Украины.

В Сети с иронией и шутками отреагировали на гибель гибель Ильи Кивы.

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СБУ ГУР Илья Кива
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