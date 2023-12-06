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"Обращение" Пригожина и "денацификация": Сеть взорвалась мемами о ликвидации Кивы

Андрей Ганчук
6 декабря 2023, 18:50
Служба безопасности Украины ликвидировала Илью Киву – бывший нардеп от ОПЗЖ жил в стране-агрессоре России, поддерживал войну и режим Владимира Путина.
Кива Илья
Кива воевал в АТО против России на Донбассе, а спустя несколько лет переметнулся на ее сторону / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

В Подмосковье нашли тело бывшего народного депутата от пророссийской партии Оппозиционная платформа – За Жизнь Ильи Кивы. Политик еще до полномасштабного нападения РФ выехал с территории Украины, а со временем появился в самой России, где с экранов пропагандистского телевидения поддерживал военную агрессию и режим Путина.

В Сети отреагировали на его гибель.

Журналист и блогер Денис Казанский написал, что в Подмосковье произошла "денацификация" Ильи Кивы.

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Реакция Сети на ликвидацию Кивы
Реакция Сети на ликвидацию Кивы / Скриншот соцсети

"Пишут, что под Москвой произошла денацификация Ильи Кивы. Тревожно…", - сказал Казанский.

Также он напомнил о посте Кивы 2015 года, когда политик еще был на стороне Украины, а до того воевал в АТО на Донбассе.

Реакция Сети на ликвидацию Кивы
Реакция Сети на ликвидацию Кивы / Скриншот соцсети

Вспомнили в социальных сетях и Пригожина.

Реакция Сети на ликвидацию Кивы
Реакция Сети на ликвидацию Кивы / Скриншот соцсети
Реакция Сети на ликвидацию Кивы
Реакция Сети на ликвидацию Кивы / Скриншот соцсети

Кроме того, пользователи публиковали и фотоснимки фрукта киви, созвучного с фамилией Кивы.

Реакция Сети на ликвидацию Кивы
Реакция Сети на ликвидацию Кивы / Скриншот соцсети
Реакция Сети на ликвидацию Кивы
Реакция Сети на ликвидацию Кивы / Скриншот соцсети

Мониторинговая группа Крымский ветер напомнила о биографии Кивы, который несколько лет назад выступал против России, а потом переметнулся на ее сторону. Пишут, что Киве там так и не удалось стать своим.

Реакция Сети на ликвидацию Кивы
Реакция Сети на ликвидацию Кивы / Скриншот соцсети

Появились и другие реакции.

Реакция Сети на ликвидацию Кивы
Реакция Сети на ликвидацию Кивы / Скриншот соцсети
Реакция Сети на ликвидацию Кивы
Реакция Сети на ликвидацию Кивы / Скриншот соцсети

В последнем посте Кивы в его Telegram-канале пост, в котором есть такой абзац.

"Зеленскому лучше сейчас покончить жизнь самоубийством, как это делали всегда проигравшие, чтоб забрать все проблемы с собой и закрыть вопрос. Но он слишком труслив и самовлюблен для таких поступков".


Ликвидация Ильи Кивы

Вечером, 6 декабря, российские пропагандисты сообщили, что в Московской области найдено тело бывшего депутата Верховной Рады от ОПЗЖ Ильи Кивы.

Telegram-каналы из России написали, что тело Кивы нашли на снегу на территории парковой зоны Величъ Country Club в деревне Супонево. Согласно их утверждениям, Кива получил смертельное ранение в лесопарке. Якобы на теле обнаружена "резаная" рана и есть огнестрельное ранение.

Украинские СМИ со ссылкой на свои источники заявили, что ликвидация Кивы – спецоперация СБУ. В Главном управлении разведки Минобороны информацию подтвердили.

"Да, я могу вам подтвердить, что Кива - все. Такая судьба постигнет и других предателей Украины, а также пособников путинского режима", - подчеркнул спикер ГУР Андрей Юсов.

Ликвидацию Кивы подтвердили и в России. В Подмосковном главке заявили, что Кива погиб на месте, в него стреляли.

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СБУ Илья Кива война России и Украины
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