"Обращение" Пригожина и "денацификация": Сеть взорвалась мемами о ликвидации Кивы

В Подмосковье нашли тело бывшего народного депутата от пророссийской партии Оппозиционная платформа – За Жизнь Ильи Кивы. Политик еще до полномасштабного нападения РФ выехал с территории Украины, а со временем появился в самой России, где с экранов пропагандистского телевидения поддерживал военную агрессию и режим Путина.
В Сети отреагировали на его гибель.
Журналист и блогер Денис Казанский написал, что в Подмосковье произошла "денацификация" Ильи Кивы.
"Пишут, что под Москвой произошла денацификация Ильи Кивы. Тревожно…", - сказал Казанский.
Также он напомнил о посте Кивы 2015 года, когда политик еще был на стороне Украины, а до того воевал в АТО на Донбассе.
Вспомнили в социальных сетях и Пригожина.
Кроме того, пользователи публиковали и фотоснимки фрукта киви, созвучного с фамилией Кивы.
Мониторинговая группа Крымский ветер напомнила о биографии Кивы, который несколько лет назад выступал против России, а потом переметнулся на ее сторону. Пишут, что Киве там так и не удалось стать своим.
Появились и другие реакции.
В последнем посте Кивы в его Telegram-канале пост, в котором есть такой абзац.
"Зеленскому лучше сейчас покончить жизнь самоубийством, как это делали всегда проигравшие, чтоб забрать все проблемы с собой и закрыть вопрос. Но он слишком труслив и самовлюблен для таких поступков".
Ликвидация Ильи Кивы
Вечером, 6 декабря, российские пропагандисты сообщили, что в Московской области найдено тело бывшего депутата Верховной Рады от ОПЗЖ Ильи Кивы.
Telegram-каналы из России написали, что тело Кивы нашли на снегу на территории парковой зоны Величъ Country Club в деревне Супонево. Согласно их утверждениям, Кива получил смертельное ранение в лесопарке. Якобы на теле обнаружена "резаная" рана и есть огнестрельное ранение.
Украинские СМИ со ссылкой на свои источники заявили, что ликвидация Кивы – спецоперация СБУ. В Главном управлении разведки Минобороны информацию подтвердили.
"Да, я могу вам подтвердить, что Кива - все. Такая судьба постигнет и других предателей Украины, а также пособников путинского режима", - подчеркнул спикер ГУР Андрей Юсов.
Ликвидацию Кивы подтвердили и в России. В Подмосковном главке заявили, что Кива погиб на месте, в него стреляли.
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