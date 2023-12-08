'Инструменты исчерпываются': в Белом доме заговорили о переговорах с Путиным

По словам Кирби, Украина намерена получить расширенные возможности не только для обороны, но и для контрнаступления в войне против российских оккупантов.

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В Белом доме заговорили о переговорах с Путиным / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, офис президента

Украина под руководством президента Владимира Зеленского самостоятельно будет определять стратегию в противостоянии с Россией, а также будет принимать решение, готова ли провести дипломатические переговоры с Путиным для достижения мира при каких условиях. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби в ответ на вопрос, не пора ли Украине рассмотреть возможность переговоров с Россией, особенно учитывая то, что Конгресс не может принять новые виды помощи, сообщает Укринформ.

"Вы будете совершенно недовольны моим ответом. Президент Зеленский должен определить, как и когда закончится эта война, а также на каких условиях он готов вести переговоры с Путиным", - подчеркнул координатор Совета нацбезопасности Белого дома.

Он отметил, что Украина все еще стоит перед угрозой массированного присутствия российских войск, и их количество продолжает расти, поскольку Кремль мобилизует новых лиц, готовых присоединиться к наступлению на Украину.

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"Они, вероятно, не собираются просто сидеть на оборонительных позициях в течение всей зимы", - отметил представитель администрации США.

Кирби отметил, что с украинской стороны есть желание получить больше возможностей не только для обороны, но и для осуществления контрнаступления. Таким образом, именно Президент Украины должен определить, каким образом будет выглядеть их дальнейшая стратегия.

"Чего мы стремимся с начала этого конфликта, это быть определенными, что он (президент Зеленский – ред.) имеет для этого инструменты. И эти инструменты вот-вот исчерпают себя", - заметил Кирби.

Помощь США для Украины

В США осталось лишь несколько недель, после чего ресурсы для оказания помощи Украине будут исчерпаны, сообщил представитель Совбеза Джон Кирби.

Украина и США заключили соглашение о совместном производстве и обмене техническими данными. Этот документ будет способствовать развитию производственных мощностей в Украине для обеспечения Вооруженных Сил, в частности, по производству средств противовоздушной обороны и боеприпасов, сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак в своем канале в Telegram.

Украина обратилась в США с запросом о поставках новых видов вооружения, в частности, современных систем противовоздушной обороны, истребителей F-18 Hornet, беспилотников, а также вертолетов Apache и Black Hawk. Эту информацию предоставил Reuters, ссылаясь на доступ к соответствующим документам.

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