Россияне нанесли ракетный удар по шахте Донецкой области: есть раненый

Российские оккупанты ударили ракетой по шахте "Торецкуголь".

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РФ ударила ракетами по шахте / Коллаж: Главред, фото: wikipedia.org, УНИАН

В четверг, 7 декабря, россияне совершили ракетный удар по шахте "Торецкуголь" в Донецкой области. В результате этого удара один из работников, 32-летний мужчина, получил ранения и был госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Россияне продолжают энергетический террор. Нанесен ракетный удар по одной из шахт ГП "Торецкуголь". Ранение получив 32-летний работник, он доставлен в врачебные. Есть существенное повреждение оборудования. Работа шахты остановлена", - отметили в Минэнерго.

Ракетный удар оккупанты нанесли после 16: 00. В результате атаки значительно повреждено оборудование и работу шахты прекратили.

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На момент удара в шахте находились шахтеры. Их удалось вывести на поверхность, но шахта остается без електроснабжения. Специалисты уже проводят осмотр, чтобы установить размеры нанесенных повреждений.

Атаки РФ

Напомним, в ночь на 6 декабря в Хмельницкой области зафиксировали взрывы. Вследствие чего работала противовоздушная оборона в регионе.

Также На Львовщине в ночь на 5 декабря три беспилотника типа "Шахед" совершили удар по объекту инфраструктуры, в результате чего вспыхнул пожар.

Как сообщил Главред, во время ночной атаки 4 декабря Российская Федерация использовала дроны"Шахед", чтобы атаковать критическую инфраструктуру на Прикарпатье. Силы противовоздушной обороны успешно ликвидировали все цели, нанеся им уничтожение.

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