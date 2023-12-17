УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Под ударом два города: в ВСУ раскрыли детали новой атаки дронов РФ по Украине

Алексей Тесля
17 декабря 2023, 10:45
Оккупанты пытаются запускать беспилотники с территории временно оккупированного Крыма.
Юрий Игнат, дроны Шахед
Юрий Игнат рассказал подробности атаки РФ / armyinform.com.ua, Telegram

В ночь на 17 декабря российские оккупанты выпустили по Украине 20 дронов-камикадзе, сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Но сегодня мы видели серьезную работу противовоздушной обороны в Херсонской области и городе Херсоне. Падение обломков есть, часть ударных БПЛА была направлена именно по Херсону, там отработали", - рассказал он в эфире информационного телемарафона.

Украинский военный уточнил, что российские ударные дроны также направлялись в Хмельницкую область, в район Староконстантинова, где находится военный аэродром.

видео дня

"Мы уже знаем, город Староконстантинов стал символом уничтожения "Шахедов". Сегодня враг тоже направил часть ударных БПЛА именно в этом направлении", - добавил он.

Кто такой Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Подробности атаки российских дронов

В свою очередь пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк уточнила, что оккупанты пытаются запускать беспилотники с территории временно оккупированного Крыма, расширяя географию площадок.

Она уточнила, что если раньше дроны запускали с мыса Чауда, то в последнее время фиксируются пуски и в направлении Балаклавы в Крыму.

По ее данным, в ночь на 17 декабря на юге боевая работа велась преимущественно на Херсонщине и Одесщине. По словам пресс-секретаря Сил обороны юга, в Херсонской области было уничтожено 7 беспилотников, в Одесской области — 9. Но в результате падения одного из сбитых беспилотников произошел взрыв в жилом доме.

"Это еще раз говорит, что враг направляет беспилотники таким образом, чтобы их территория пролегала над жилыми кварталами. Известно об одном погибшем человеке, вспыхнувший пожар был оперативно ликвидирован. Есть разрушение нескольких частных домов, взрывная волна была очень мощная", — добавила Гуменюк.

Кто такая Наталья Гуменюк

Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Удары РФ по Украине

Ранее сообщалось о том, что ВСУ сбили 20 "Шахедов" и ракету Х-59. Украинские защитники отбили в ночь с 16 на 17 декабря очередную российскую атаку, которая длилась с вечера минувших суток.

Напомним, что РФ запустила по югу Украины более 40 дронов. По предварительным данным, силы ПВО сбили 32 вражеских дрона в небе над Одесской областью и семь – над Николаевщиной.

Стало известно, какой объект пыталась поразить РФ. Военный эксперт Сергей Згурец отметил, что РФ в этот раз использовала ракеты 48Н6, которые, по словам эксперта, являются "оружием террора" и запускаются из Брянской области.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
беспилотники война России и Украины Наталья Гуменюк Юрий Игнат атака дронов
Реклама

Главное за день

Под ударом два города: в ВСУ раскрыли детали новой атаки дронов РФ по Украине

Под ударом два города: в ВСУ раскрыли детали новой атаки дронов РФ по Украине

10:45 Украина
Вступление Украины в Евросоюз обойдется в 186 млрд евро - The Times

Вступление Украины в Евросоюз обойдется в 186 млрд евро - The Times

09:56 Мир
Прогремело более 30 взрывов: в РФ дроны атаковали военный аэродром

Прогремело более 30 взрывов: в РФ дроны атаковали военный аэродром

09:53 Мир
Все главные новости

Последние новости

10:45

Под ударом два города: в ВСУ раскрыли детали новой атаки дронов РФ по Украине

10:43

Гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря: Ракам - важные решения, Стрельцам - ненужные расходы

09:56

Вступление Украины в Евросоюз обойдется в 186 млрд евро - The Times

09:53

Прогремело более 30 взрывов: в РФ дроны атаковали военный аэродромВидео

09:27

Россияне сделали самую масштабную ИПСО в истории TikTok против Резникова - исследователи

Победы Украины в 2024-м не будет, придется воевать как минимум три года - КоваленкоПобеды Украины в 2024-м не будет, придется воевать как минимум три года - Коваленко
09:24

Любовный гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря: Раку - непростая связь, Близнецам - бывший на горизонте

09:00

Вокалист Imagine Dragons расцеловал украинский флаг во время концерта

08:50

ВСУ пытаются продвигаться на двух направлениях: в ISW раскрыли подробности

08:31

Гороскоп на завтра 18 декабря 2023: Овнам - проблемы с сердцем, ко Львам придут деньги

Реклама
08:30

Кабмин планирует продлить выплаты для переселенцев в 2024 году: кого коснется

07:30

Сбили 20 "Шахедов" и ракету Х-59: украинская ПВО отбила русскую атаку

06:50

Странная тенденция в прогнозах западных СМИмнение

03:25

Необычные подарки на Новый год: идеи подарков, которые не забудутся

02:59

Гороскоп Таро на 2024 год для Тельцов: в марте - подарок, в ноябре - сюрпризВидео

01:30

Abrams и Leopard на Красной площади: НАТО без труда разгромит РФ – прогнозВидео

16 декабря, суббота
23:55

"Партизанская война": майор рассказал, что будет при отсутствии помощи Украине от союзников

23:06

В декабре погибло рекордное количество россиян: эксперт расскрыл причину

22:47

Нововведения в мобилизации: кто будет призван, а кто получит отсрочку по новому закону

22:07

Российские добровольцы анонсировали свержение Путина военным путем

21:42

"В 2024 году не завершится": Коваленко спрогнозировал ход войны и ее продолжительность

Реклама
21:17

Взяли пример с ХАМАСа: Россия будет по-новому атаковать Украину

21:05

Лунный календарь 17 декабря 2023: не искушайтесь и берегитесь второй половины дня

20:40

Умер звезда легендарной рок-группы AC/DC

20:29

Военная подготовка для женщин: какие нововведения предусматривает законопроект о мобилизации

20:14

Путин хочет войны навсегдамнение

19:52

"Это на всю нашу жизнь": военный и певец Хлывнюк спрогнозировал конец войны

19:32

Коалиция Китая и России: эксперт рассказал, почему война в Украине выгодна Си Цзиньпину

19:15

Угроза наступления на Харьков: бронеколонны РФ пошли на штурм — BildВидео

19:09

Гороскоп на завтра 17 декабря 2023: Деве - куча романтики, Весам - неожиданный подарок

18:36

"Мне стыдно": Павел Зибров вспомнил свой первый брак и назвал причину развода

18:25

Российского актера признали иноагентом за поддержку Украины

18:14

Британская разведка расскрыла детали масштабной атаки на "Киевстар"

18:10

Вкуснее не найдете: шикарный рецепт салата на Новый год - его стоит попробоватьВидео

18:04

Западня для РФ: ВСУ резко меняют стратегию войны и ставят новую цель — СМИ

18:02

У Путина испугались эльфийского языка и объявили о серьезной угрозе

17:43

"Ресурсы, грабеж и мародерство": россияне грабят промышленные объекты на Запорожье

16:58

Дедлайн захвата Авдеевки сместился: Гетьман назвал новые сроки

16:52

"Красная линия" линия для Альянса: Жданов оценил сценарий удара НАТО по России

16:50

Придется пережить: три знака зодиака столкнутся с неприятностями в январе

16:50

В Минобороны заявили о новом подходе к мобилизации и раскрыли главные изменения

Реклама
15:50

Угроза самосуда на Закарпатье: всплыли новые факты о депутате-подрывнике

15:39

Украина готовит наступление по "плану Залужного": СМИ узнали сроки и детали

14:45

Путину "припекает": в Силах обороны раскрыли детали ситуации на Левобережье

14:04

"У нас есть 5-8 лет": Путин усиливается, угроза Европе растет – Минобороны Германии

13:43

Взрывы в сельсовете на Закарпатье: чем депутат-бомбист подорвал себя и коллег

13:39

В Донецке - мощная "бавовна": был "прилет" по военной базе оккупантовВидео

13:30

Этот рецепт - хит сезона: настолько вкусной закуски еще не пробовалиВидео

13:21

"Не хорошо": дочь Заворотнюк поделилась новостями о здоровье матери

13:03

МВА – о ситуации в Авдеевке: у РФ незначительные успехи, ситуация сложная

12:52

Гороскоп Таро 2024 для Овнов: чем удивит каждый месяц нового годаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять