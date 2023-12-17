Под ударом два города: в ВСУ раскрыли детали новой атаки дронов РФ по Украине

Оккупанты пытаются запускать беспилотники с территории временно оккупированного Крыма.

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Юрий Игнат рассказал подробности атаки РФ / armyinform.com.ua, Telegram

В ночь на 17 декабря российские оккупанты выпустили по Украине 20 дронов-камикадзе, сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Но сегодня мы видели серьезную работу противовоздушной обороны в Херсонской области и городе Херсоне. Падение обломков есть, часть ударных БПЛА была направлена именно по Херсону, там отработали", - рассказал он в эфире информационного телемарафона.

Украинский военный уточнил, что российские ударные дроны также направлялись в Хмельницкую область, в район Староконстантинова, где находится военный аэродром.

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"Мы уже знаем, город Староконстантинов стал символом уничтожения "Шахедов". Сегодня враг тоже направил часть ударных БПЛА именно в этом направлении", - добавил он.

Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Подробности атаки российских дронов

В свою очередь пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк уточнила, что оккупанты пытаются запускать беспилотники с территории временно оккупированного Крыма, расширяя географию площадок.

Она уточнила, что если раньше дроны запускали с мыса Чауда, то в последнее время фиксируются пуски и в направлении Балаклавы в Крыму.

По ее данным, в ночь на 17 декабря на юге боевая работа велась преимущественно на Херсонщине и Одесщине. По словам пресс-секретаря Сил обороны юга, в Херсонской области было уничтожено 7 беспилотников, в Одесской области — 9. Но в результате падения одного из сбитых беспилотников произошел взрыв в жилом доме.

"Это еще раз говорит, что враг направляет беспилотники таким образом, чтобы их территория пролегала над жилыми кварталами. Известно об одном погибшем человеке, вспыхнувший пожар был оперативно ликвидирован. Есть разрушение нескольких частных домов, взрывная волна была очень мощная", — добавила Гуменюк.

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Удары РФ по Украине

Ранее сообщалось о том, что ВСУ сбили 20 "Шахедов" и ракету Х-59. Украинские защитники отбили в ночь с 16 на 17 декабря очередную российскую атаку, которая длилась с вечера минувших суток.

Напомним, что РФ запустила по югу Украины более 40 дронов. По предварительным данным, силы ПВО сбили 32 вражеских дрона в небе над Одесской областью и семь – над Николаевщиной.

Стало известно, какой объект пыталась поразить РФ. Военный эксперт Сергей Згурец отметил, что РФ в этот раз использовала ракеты 48Н6, которые, по словам эксперта, являются "оружием террора" и запускаются из Брянской области.

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