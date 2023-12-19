Ночью РФ атаковала Украину "Шахедами": под ударом был Староконстантинов

Вечером 18 декабря российская оккупационная армия запустила ударные беспилотники с юга Украины. Воздушная тревога была объявлена в Винницкой и Хмельницкой областях.
Воздушные силы сообщили в 2:40 в Telegram о движении вражеских дронов через Винницкую область на Хмельнитчину.
В 3:07 Воздушные силы призвали пройти в укрытие жителей Староконстантинова Хмельницкой области. В 3:56 Воздушные силы объявили об отбое угрозы.
Отметим, в 2023 году российские оккупанты неоднократно обстреливали ракетами и атаковали дронами военный аэродром Староконстантинова.
Как сообщал Главред, по словам спикера воздушных сил Юрия Игната, Россия переоценивает свои удары по украинским аэродромам. На самом деле они неэффективны, поскольку украинские пилоты в случае рисков прилетов передислоцируют самолеты на другие аэродромы Украины.
Недавно Игнат заявил, что РФ создает запас крылатых ракет для ударов по Украине. При этом оккупанты также располагают достаточным числом дронов-камикадзе.
Другие новости:
- Ракетный удар по Киеву: Зеленский рассказал о новой "мощной договоренности"
- "Сакральная дата": эксперт назвал опасные дни, когда РФ готовит ракетные удары по Украине
- "Они будут атаковать": названы цели новых ракетных ударов РФ по Киеву