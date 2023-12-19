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Ночью РФ атаковала Украину "Шахедами": под ударом был Староконстантинов

Анна Ярославская
19 декабря 2023, 06:49
Воздушная тревога была объявлена в Винницкой и Хмельницкой областях.
Воздушная тревога, атака дронов
Жителей Староконстантинова призывали пройти в укрытия / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, открытые источники

Вечером 18 декабря российская оккупационная армия запустила ударные беспилотники с юга Украины. Воздушная тревога была объявлена в Винницкой и Хмельницкой областях.

Воздушные силы сообщили в 2:40 в Telegram о движении вражеских дронов через Винницкую область на Хмельнитчину.

В 3:07 Воздушные силы призвали пройти в укрытие жителей Староконстантинова Хмельницкой области. В 3:56 Воздушные силы объявили об отбое угрозы.

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Отметим, в 2023 году российские оккупанты неоднократно обстреливали ракетами и атаковали дронами военный аэродром Староконстантинова.

Как сообщал Главред, по словам спикера воздушных сил Юрия Игната, Россия переоценивает свои удары по украинским аэродромам. На самом деле они неэффективны, поскольку украинские пилоты в случае рисков прилетов передислоцируют самолеты на другие аэродромы Украины.

Недавно Игнат заявил, что РФ создает запас крылатых ракет для ударов по Украине. При этом оккупанты также располагают достаточным числом дронов-камикадзе.

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