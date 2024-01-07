РФ перекинула в Севастополь новейший большой корабль для десанта - СМИ

Россия, вероятно, перебросила из Новороссийска в Севастополь новейший большой десантный корабль "Иван Грен".

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Русский флот мог перекинуть в Севастополь новейший десантный корабль "Иван Грен" - СМИ / коллаж Главред, фото MilitaryArms и Krymr

Руководство флота страны-агрессора России, по всей вероятности, перенаправила из бухты Новороссийска в бухту Севастополя новейшего большого десантного корабля "Иван Грен", сообщает Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на спутниковый снимок OSINT-проекта MT Anderson.

На снимке, который сделал спутник Sentinel 2, который был сделан 6 января 2024 года, возле пирса в Севастопольской бухте, можно заметить корабль проекта №11711 модели "Иван Грен".

В конце января 2022 года, перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину, корабль "Петр Моргунов", который принадлежит к вышеуказанной модели, был переброшен в Черное море ‒ якобы для учений.

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По данным "Крымского ветра", этот корабль ранее почти постоянно находился в бухте Новороссийска. "Петр Моргунов" ‒ второй корабль серии, который был введен в эксплуатацию 23 декабря 2020 года. Он имеет полное водоизмещение 6,6 тысячи тонн и возможность транспортировки усиленного батальона морской пехоты с техникой, а также высадки на понтонах.

Кроме того, на корабле размещена небольшая авиационная группа в составе двух вертолетов "Ка-29" и беспилотника "Орлан-10".

Взрывы в Крыму

В Евпатории и Севастополе 4 января прогремели взрывы. Российские захватчики перекрывали Крымский мост. Одна из украинских ракет ударила по командному пункту связи в Юхариной балке в Севастополе.

В Вооруженных силах Украины подтвердили удар по командному пункту войск России в Севастополе. Командующий Воздушными силами Николай Олещук поблагодарил участников операции за успешную работу.

Спустя время появились новые детали удара ВСУ по Крыму. Представитель украинских войск Наталья Гуменюк сообщила о серьезном повреждении системы защиты на Крымском полуострове. Оккупанты вынуждены ее переформатировать.

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