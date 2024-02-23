РФ собирает на востоке мощный штурмовой "кулак": генерал ГУР назвал направление

РФ прибегает у постоянным штурмовым действиям для достижение результата любой ценой, пояснил Вадим Скибицкий.

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Вадим Скибицкий предупредил о новой опасности / Коллаж фото Минобороны РФ, Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

РФ формирует сейчас добровольческий корпус в составе 18 тысяч человек, куда вошли бывшие "вагнеровцы", сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Украины Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

Представители нового корпуса РФ уже действуют в районе Авдеевки, подчеркнул он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"В РФ сейчас формируют добровольческий корпус из 18 тысяч человек. Это, в том числе, все бывшие вагнеровцы, руководит этим Министерство обороны. Они сейчас действуют и в районе Авдеевки. Вот и бригада "Ветераны" - это и есть добровольческий корпус, который применяется Россией. Так, они активно используются из-за того, что имеют боевой опыт. То есть на поле боя их сейчас можно увидеть", - сказал представитель ГУР.

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По его словам, подход добровольческий корпус используют такой же самый, который применял "Вагнер" в Бахмуте.

"Это постоянные штурмовые действия и достижение результата любой ценой. Что касается зарплаты, то она там почти такая же, как и в вооруженных силах России. Но у "Вагнера" зарплата была выше и "Вагнер" очень ценил своих инструкторов и командиров", - пояснил украинский генерал-майор.

Говоря о привлечении для войны против Украины россиянами граждан других государств, в частности африканцев, сирийцев, Скибицкий отметил, что воевать они идти не хотят, а используют это как шанс попасть в Европу.

"Но никто не хочет идти воевать. Они сюда идут просто для того, чтобы потом сбежать и попасть в Европу. Все думают, что они идут сюда воевать. Но это не так. Поверьте. При первой возможности они будут пытаться попасть в Европу", - добавил Скибицкий.

Кто такой Вадим Скибицкий Вадим Скибицкий – генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее Владимир Зеленский сказал, когда закончится война в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что мир боится перемен в России, однако США, европейские страны и глобальный Юг "могут выбирать".

Ранее сообщалось о том, что у РФ крупные потери на четырех направлениях. Враг десятки раз безуспешно пытался прорвать оборону наших войск, сообщили в ОСГВ "Таврия".

Как сообщалось ранее, оккупанты устроили зачистку в Авдеевке и готовят штурм на новом направлении. Враг пытается проводить наступательные действия на нескольких направлениях, кроме Авдеевского, рассказал Дмитрий Лыховий.

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