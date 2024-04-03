Стефанчук объяснил, когда Рада будет голосовать за законопроект о мобилизации

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук объяснил, когда нардепы проголосуют за законопроект о мобилизации в Украине.

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Закон о мобилизации в Украине: спикер объяснил, когда будут голосовать / коллаж Главред, фото УНИАН и Генштаб ВСУ

Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о мобилизации уже прошел обсуждение в профильном комитете Рады. Такую информацию он озвучил в эфире телемарафона.

"Я очень надеюсь, что на ближайшем заседании Верховной Рады этот законопроект будет внесен в зал Верховной Рады. Почему это важно? Я думаю, объяснять не нужно", – сказал Стефанчук.

Спикер также отметил, что "мы идем в том числе путем не только единого закона". В качестве примера он привел три закона, которые недавно подписал президент Украины Владимир Зеленский. Стефанчук заявил, что сейчас ведется работа над четвертым законопроектом ‒ документ внесет изменения в закон о мобилизации для четкого установления критериев справедливости по выполнению гражданами Украины своего долга защищать свою страну.

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Стефанчук поблагодарил комитет Верховной Рады за завершение рассмотрения законопроекта очень демократичным способом, несмотря на достаточно сложные дискуссии. По его мнению, проект закона вынесут нардепам на голосование уже на ближайшем заседании парламента.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - новый законопроект о мобилизации

Президент Владимир Зеленский подписал закон №9281, который снижает призывной возраст для всеобщей военной мобилизации в Украине с 27 до 25 лет. Кроме того, глава государства подписал ранее принятые Радой законопроекты о выплатах семьям погибших на войне и введении электронного кабинета.

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко отметила, что в подписанном законе не содержится положений о введении электронных повесток в электронном кабинете военнообязанного.

Законопроект о мобилизации предусматривает, что все военнообязанные будут находиться на воинском учете и будут иметь право на отсрочку от призыва или на бронирование. Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский объяснил, что Украина отойдет от старой концепции, когда граждан снимают с воинского учета.

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