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У Зеленского "удивлены дефицитом логики" у Маска: какой бред выдал миллиардер

Яна Ставская
22 апреля 2024, 00:01
У Зеленского еще раз объяснили Илону Маску, на каких условиях российско-украинская война закончится.
У Зеленского 'удивлены дефицитом логики' у Маска: какой бред выдал миллиардер
Илон Маск обнародовал очередной бред о войне в Украине / Коллаж Главреда, фото ua.depositphotos.com

Американский миллиардер Илон Маск выпустил очередной пост, в котором упомянул российско-украинскую войну. Владелец соцсети Х (Twitter) волнуется отсутствием стратегии войны - ему уже ответили на Банковой.

"Меня больше всего волнует то, что нет стратегии выхода, только вечная война, где дети гибнут в окопах от артиллерии или от пулеметов и снайперов через минные поля", - пожаловался миллиардер.

На что советник руководителя Офиса Зеленского Михаил Подоляк уже успел отреагировать. В частности, миллиардеру и другим "инфлюенсерам", которые беспокоятся о судьбе Украины, посоветовали взглянуть на вопрос реалистично.

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Кто такой Илон Маск

Илон Рив Маск - инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер. Основатель компаний "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink и The Boring Company, главный дизайнер (Chief Product Architect), генеральный директор и председатель совета директоров "Tesla Inc.", управляющей заводом Tesla. Входит в совет директоров компании "SolarCity", основанной его двоюродными братьями.

Во время российского вторжения Илон Маск публично поддержал Украину и обеспечил поставки сервисов глобальной спутниковой системы Starlink на территорию Украины после официального обращения Михаила Федорова - министра цифровой трансформации Украины - 27 февраля 2022 года.

3 октября 2022 года Маск опубликовал в Twitter твит, который многие восприняли как фактически поддерживающий российскую пропаганду. Этот твит привел к бурным негативным реакциям, в результате чего акции Tesla упали в цене на 8,5 % в течение 12 часов, а сам Маск получил всеобщее осуждение некоторых влиятельных лиц. Ему даже иронично предложили "отдать Аляску, историческую территорию России до 1867 года для того, чтобы задобрить Путена?"

На твит отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, который предложил проголосовать за: Илона Маска, который за Украину или Илона Маска, который за Россию.

В начале ноября 2023 года Маск заявил, что Украине пора идти на переговоры с Россией, чтобы избежать новых смертей на фронте.

13 февраля 2024 года Илон Маск высказался против законопроекта США о предоставлении финансовой помощи Украине и призвал американцев давить на сенаторов, чтобы они не одобряли продолжение военной помощи Украине. По его мнению, Путин не может проиграть войну и поэтому не нужно помогать Украине, сообщает Википедия.

"Приходится снова удивляться дефициту простой логики в современном мире. Потому что реалистичная, объективная "стратегия выхода" является вопиюще простой. Агрессор (Россия) безоговорочно оставляет чужую суверенную территорию - и горячая фаза войны немедленно прекращается", - написал Подоляк.

В ОП отметили, что Россия должна вернуть украденное и восстановить верховенство международного права.

Помощь США Украине - главное

20 апреля 2024 года Палата представителей поддержала законопроект о предоставлении помощи Украине . В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиардов долларов.

Далее законопроект отправят на рассмотрение Сената США. После одобрения сенаторами его должны передать на подпись президенту США Джону Байдену.

После подписания закона о военной помощи США первый транш вооружения поступит в Украину через несколько дней. Представители США публично не сказали, какое оружие Соединенные Штаты пришлют Киеву в рамках пакета, но Патрик Райдер сообщил во время брифинга, что, вероятно, будет включено больше боеприпасов для противовоздушной обороны и артиллерия.

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война в Украине Владимир Зеленский Илон Маск война России и Украины
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