Украину атакуют дроны "неустановленного типа": в ряде областей объявлена тревога

В ночь на вторник, 4 июня, в Украине зафиксировали движение вражеских беспилотников сразу в нескольких областях.
Воздушная тревога продолжается из-за угрозы с воздуха. Об этом идет речь в сообщении в Telegram Воздушных сил ВСУ.
Ранее группа дронов РФ залетела через Харьковскую область в направлении Полтавской области.
При этом на границе Полтавской и Черниговской областей дроны взяли курс на Киевщину
При этом в ВС уточнили, что Украину атакуют БпЛА неустановленного типа.
Позднее в некоторых областях был объявлен отбой воздушной тревоги.
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Тем не менее российские БпЛА продолжают находится в воздушном пространстве Украины.
По последним данным, они курсируют между Сумской и Черниговской областями.
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Ранее сообщалось, что Россия масштабно ударила ракетами и "Шахедами" по Украине в ночь на 1 июня. Работала противовоздушная оборона.
Напомним, ранее стало известно, что страна-агрессор РФ ночью ударила ракетами и дронами по энергообъектам в 5 областях. Есть разрушения и пострадавшие. Российские ракеты этой ночью долетали даже на Закарпатье.
Как сообщалось ранее, две ТЭС серьезно повреждены после ночной атаки РФ. На теплоэлектростанциях было серьезно повреждено оборудование, энергетики ликвидируют последствия атаки.
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