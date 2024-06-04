Украину атакуют дроны "неустановленного типа": в ряде областей объявлена тревога

Несколько российских БпЛА продолжают находится в воздушном пространстве Украины.

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В Украине воздушная тревога из-за атаки дронов / Коллаж: Главред, фото: Силы обороны Юга, 126 отдельная бригада ТРО

В ночь на вторник, 4 июня, в Украине зафиксировали движение вражеских беспилотников сразу в нескольких областях.

Воздушная тревога продолжается из-за угрозы с воздуха. Об этом идет речь в сообщении в Telegram Воздушных сил ВСУ.

Ранее группа дронов РФ залетела через Харьковскую область в направлении Полтавской области.

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При этом на границе Полтавской и Черниговской областей дроны взяли курс на Киевщину

При этом в ВС уточнили, что Украину атакуют БпЛА неустановленного типа.

/ t.me/kpszsu

Позднее в некоторых областях был объявлен отбой воздушной тревоги.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Тем не менее российские БпЛА продолжают находится в воздушном пространстве Украины.

По последним данным, они курсируют между Сумской и Черниговской областями.

/ t.me/kpszsu

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Ранее сообщалось, что Россия масштабно ударила ракетами и "Шахедами" по Украине в ночь на 1 июня. Работала противовоздушная оборона.

Напомним, ранее стало известно, что страна-агрессор РФ ночью ударила ракетами и дронами по энергообъектам в 5 областях. Есть разрушения и пострадавшие. Российские ракеты этой ночью долетали даже на Закарпатье.

Как сообщалось ранее, две ТЭС серьезно повреждены после ночной атаки РФ. На теплоэлектростанциях было серьезно повреждено оборудование, энергетики ликвидируют последствия атаки.

/ Инфографика: Главред

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