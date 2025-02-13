Накануне конференции: в Мюнхене автомобиль влетел в толпу людей

В Мюнхене проходила акция протеста, где городские служащие требовали повышения заработной платы.

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ДТП в Мюнхене / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Кратко:

Автомобиль протаранил толпу людей в Мюнхене

Ранения получили по меньшей мере 15 человек

Полицейские ведут расследование обстоятельств случившегося

Утром, 13 февраля, в Мюнхене (Германия) автомобиль на скорости протаранил толпу людей на демонстрации. В результате этого ранения получили по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что инцидент произошел в центре Мюнхена. Участники акции протеста и местные жители выражают тревогу в связи с происшествием, требуя тщательного разбирательства.

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По предварительным данным, перед инцидентом могли раздаваться выстрелы, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Также сообщается, что водитель задержан, его мотивы остаются неизвестными. Полицейские ведут расследование обстоятельств случившегося.

В то же время, по словам очевидцев, автомобиль Mini Cooper врезался в участников демонстрации профсоюза Verdi, в нем находились двое мужчин. Во время задержания один злоумышленник получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.

Мэр Мюнхена Дитер Райтер рассказал, что автомобиль врезался в группу людей, в результате чего многие люди получили ранения, включая детей. Очевидец на месте происшествия сообщил, что автомобиль целенаправленно наехал на женщину с ребенком.

Стоит заметить, что 13 февраля многие городские служащие Мюнхена вышли на забастовку, требуя повышения заработной платы на 8%, высших премий и трех дополнительных выходных. К акции протеста призвал профсоюз Verdi.

Кроме того, стоит напомнить, что завтра в Мюнхене стартует конференция по безопасности, которая продлится до 16 февраля.

Автомобиль наехал на толпу людей в Мюнхене - видео:

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