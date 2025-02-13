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Накануне конференции: в Мюнхене автомобиль влетел в толпу людей

Мария Николишин
13 февраля 2025, 14:25
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В Мюнхене проходила акция протеста, где городские служащие требовали повышения заработной платы.
Накануне конференции: в Мюнхене автомобиль влетел в толпу людей
ДТП в Мюнхене / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Кратко:

  • Автомобиль протаранил толпу людей в Мюнхене
  • Ранения получили по меньшей мере 15 человек
  • Полицейские ведут расследование обстоятельств случившегося

Утром, 13 февраля, в Мюнхене (Германия) автомобиль на скорости протаранил толпу людей на демонстрации. В результате этого ранения получили по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что инцидент произошел в центре Мюнхена. Участники акции протеста и местные жители выражают тревогу в связи с происшествием, требуя тщательного разбирательства.

видео дня

По предварительным данным, перед инцидентом могли раздаваться выстрелы, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Также сообщается, что водитель задержан, его мотивы остаются неизвестными. Полицейские ведут расследование обстоятельств случившегося.

В то же время, по словам очевидцев, автомобиль Mini Cooper врезался в участников демонстрации профсоюза Verdi, в нем находились двое мужчин. Во время задержания один злоумышленник получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.

Мэр Мюнхена Дитер Райтер рассказал, что автомобиль врезался в группу людей, в результате чего многие люди получили ранения, включая детей. Очевидец на месте происшествия сообщил, что автомобиль целенаправленно наехал на женщину с ребенком.

Стоит заметить, что 13 февраля многие городские служащие Мюнхена вышли на забастовку, требуя повышения заработной платы на 8%, высших премий и трех дополнительных выходных. К акции протеста призвал профсоюз Verdi.

Кроме того, стоит напомнить, что завтра в Мюнхене стартует конференция по безопасности, которая продлится до 16 февраля.

Автомобиль наехал на толпу людей в Мюнхене - видео:

скриншот

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Что известно о Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

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