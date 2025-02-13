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"Украина спонсирует российскую армию": Фицо разразился циничным заявлением

Юлия Закрепа
13 февраля 2025, 12:50
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Премьер-министр Словакии выдал странное заявление об Украине.
'Украина спонсирует российскую армию': Фицо разразился циничным заявлением
Фицо выдал циничное заявление / коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, скриншот из видео

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выдал циничное заявление о том, что Украина якобы спонсирует оккупационную армию страны-агрессора России.

"Европа покупает газ у России и продает его Украине. Неужели Европу не беспокоит, что украинцы финансируют российскую армию таким образом", - подчеркнул Фицо.

Он также призывает общество отреагировать на это и ввести определенные ограничения.

видео дня
'Украина спонсирует российскую армию': Фицо разразился циничным заявлением
Фицо выдал странное заявление об Украине / скриншот: t.me/glavredinfo

Смотрите видео о том, какое заявление выдал Фицо:

Циничные заявления Фицо относительно Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Роберт Фицо выдвинул абсурдное обвинение в адрес Украины. Министерство иностранных дел категорически отвергло намеки на причастность Украины к кибератаке против медицинской страховой компании в Словакии.

Также Фицо сделал скандальное заявление, что Украина потеряет треть площади и не будет в НАТО. По мнению Фицо, "Украина никогда не будет в НАТО" и якобы столкнется с большими трудностями на пути к евроинтеграции. Скандальный политик считает, что Украина позволила Западу использовать себя в войне с Россией.

Стало известно, что Фицо угрожает оставить Украину без газа. Он заявил, что имеет "моральное право" прекратить транзит газа в Украину через Словакию после того, как Киев с начала 2025 года прекратил транзит российского газа через свою территорию.

Роберт Фицо
Что известно о Роберте Фицо / Инфографика: Главред

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