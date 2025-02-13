'Считает своей': известно, какой еще территорией Украины хочет завладеть РФ

РФ еще с распада Советского Союза планировала захватить Крым.

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Россия хочет владеть югом Украины / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Минобороны РФ

Главное из заявления военного:

Россия хочет владеть югом Украины

Изюм является определенным ключом от Донбасса

Россия значительно превосходит Украину ресурсами

Страна-агрессор Россия хочет владеть югом Украины. Там считают эти земли "своими", якобы по наследству после Российской империи. Об этом заявил командир противотанкового батальона 3-й ОШБр Олег "Ромаха" Романов в интервью РБК-Украина.

"Я считаю, что Изюм является определенным ключом от Донбасса. Потому что это последняя артерия, которая снаряжает всю нашу агломерацию в виде Дружковка-Константиновка, которые защищают сейчас Торецк и Часов Яр. Поэтому не все так сладко по Харьковскому направлению", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, несмотря на нагнетание в медиа, фронт не падает.

"У нас фронт не сыпется, у нас есть определенная корпоративность. Эта корпоративность не дает нам провалить таким образом фронт. Есть определенная ответственность за то, что за нашей спиной находятся мирные места, находятся наши семьи. И я думаю, что здесь такого не будет", - подчеркнул военный.

Он также добавил, что Россия значительно превосходит Украину ресурсами - как человеческими, так и техническими. Наше войско критически нуждается в большем количестве оружия. Однако сейчас ситуация действительно улучшается.

Романов отметил, что поставки вооружения и боекомплектов распределяют вовремя и более грамотно. Но даже несмотря на это, украинцы все равно отстают от врага, который еще с распада Советского Союза планировал захватить Крым и установить сухопутный путь от полуострова в Россию.

"А сейчас, кроме тех районов, где идут бои, враг хочет владеть и югом Украины. Потому что РФ считает эти земли "своими", якобы по наследству после Российской империи", - подытожил командир противотанкового батальона 3-й ОШБр.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, Силы обороны Украины восстановили несколько позиций в районе Покровска Донецкой области. Так, военным удалось тактически улучшить позиции в районе Дачинского и Водяного Второго.

В отчете Института изучения войны отмечается, что ВСУ продвинулись в Курской области РФ. Украинские подразделения закрепились на юго-востоке от Суджи и осуществили механизированные атаки вблизи населенных пунктов Русская Конопелька и Фанасеевка.

В то же время, представитель ОТГ Луганск Дмитрий Запорожец сообщил, что российские войска осуществляют попытку захвата "сильных оборонительных позиций" Сил обороны вблизи шахт Центральная и Торецка.

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Что известно о 3 ОШБр Соединение Сухопутных Войск ВС Украины защищает страну с первых дней российского вторжения в 2022 году. Создано на базе отрядов территориальной обороны "Азов". Бойцы 3 ОШБр вели бои на Запорожском направлении, подкрепление из полка вертолетами добралось до окруженного Мариуполя. Подразделение участвовало в Херсонском контрнаступлении. В 2023 году полк преобразован в отдельную штурмовую бригаду, которая также воевала под Бахмутом.

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