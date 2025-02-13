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Зеленский назвал условие снятия санкций с Порошенко - детали

Мария Николишин
13 февраля 2025, 15:47
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Зеленский имеет информацию о якобы отмывании средств через фонды, направленные на поддержку Вооруженным силам.
Зеленский назвал условие снятия санкций с Порошенко - детали
Санкции против Порошенко / коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/petroporoshenko

Главное из заявления президента:

  • Введенные санкции не будут последними
  • Их ввели из-за вывода миллиардов гривен во время войны
  • Те, кто попал под санкции, могут вернуть выведенные средства в бюджет

Президент Владимир Зеленский сказал, почему были введены санкции против экс-президента Украины и народного депутата Петра Порошенко. Об этом он рассказал во время посещения Хмельницкой АЭС, передает Суспільне.

Так, по его словам, введенные санкции не будут последними.

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Президент подчеркнул, что санкции ввели из-за вывода миллиардов гривен во время войны.

"Я просто удивлен, что раньше финмониторинг ничего нам не показывал. Я это не видел, а как было до меня, сложно сказать. Сейчас Служба безопасности и финмониторинг показывают миллиарды, и все эти люди, Медведчук и Порошенко - они партнеры в этом кейсе, но я не хочу обвинять, это делают суды. И это же не то, что кто-то там за решеткой из-за санкций. Санкции - это ограничение на сегодня использовать те или иные деньги, которые были заработаны вот таким незаконным путем", - подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что располагает информацией о якобы отмывании средств через фонды, направленные на поддержку Вооруженным силам. По его словам, деньги из фондов передавали членам своей партии.

Президент отметил, что те, кто попал под санкции, могут вернуть выведенные средства в бюджет. Их направят на Вооруженные силы. Тогда санкции снимут.

Санкции против Порошенко - что известно

Как сообщал Главред, Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 февраля принял решение о введении санкций в отношении народного депутата, лидера "Европейской солидарности" и пятого президента Украины Петра Порошенко.

Уже 13 февраля против пятого президента, лидера "Европейской солидарности", нардепа Петра Порошенко были введены санкции СНБО. На сайте Главы государства обнародован соответствующий указ президента Украины о введении в действие решения СНБО от 12 февраля 2025 года о применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

Напомним, после победы Зеленского на выборах против Порошенко было открыто более 20 уголовных дел. Его активы арестовали, а компании получили крупные штрафы от Антимонопольного комитета.

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Что такое санкции?

Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.

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