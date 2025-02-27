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"Я такое говорил?": Трамп отрекся от своего заявления, что Зеленский - "диктатор"

Марина Фурман
27 февраля 2025, 20:56
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Сейчас отношения Трампа и Зеленского являются несколько напряженными.
Трамп, Зеленский
Трамп ответил, считает ли он Зеленского диктатором / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНИАН

Кратко:

  • Трамп не может поверить, что назвал Зеленского "диктатором"
  • Отношения между лидерами стали напряженными

Президент США Дональд Трамп заявил, что "не может поверить", что назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором". Об этом он сказал во время встречи с премьером Великобритании Киром Стармером, цитирует BBC.

Журналисты спросили у лидера Штатов, до сих пор ли он считает Владимира Зеленского "диктатором".

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"Я такое говорил? Не могу поверить, что мог такое сказать, следующий вопрос", - ответил Трамп.

Кроме того, американский лидер добавил, что его отношения с Зеленским могли стать несколько напряженными, однако он выразил готовность к сотрудничеству с украинским президентом.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп/ Инфографика: Главред

Заявления Трампа о Зеленском - новости по теме

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп раскритиковал президента Владимира Зеленского за якобы нежелание проводить выборы в Украине во время военного положения и наступления россиян на фронте и назвал его диктатором.

Он обвинил Зеленского в отказе от выборов, утверждая, что тот якобы имеет крайне низкую поддержку в украинских опросах, а единственное, что ему удается хорошо, - это манипулировать Байденом.

Позже Трамп цинично намекнул на то, что Украине надо проводить выборы, если она хочет сесть за стол переговоров. Американский лидер также добавил, что сейчас поддержка президента Украины Владимира Зеленского среди украинцев якобы упала до 4%.

Кроме того, президент США отмечал, что Владимиру Зеленскому нет необходимости участвовать в переговорах о прекращении войны в Украине. В частности, лидер Штатов заявил, что Зеленский за три года с начала полномасштабного вторжения России не смог положить конец войне.

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Мирный план Трампа - что известно

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции.

В издании описали, в чем заключается "мирный план Трампа":

  • замораживание войны;
  • оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";
  • Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова.

Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит.

6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что у Трампа еще нет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины.

Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент.

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. При этом условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

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