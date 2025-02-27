"Я такое говорил?": Трамп отрекся от своего заявления, что Зеленский - "диктатор"

Сейчас отношения Трампа и Зеленского являются несколько напряженными.

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Трамп ответил, считает ли он Зеленского диктатором / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНИАН

Кратко:

Трамп не может поверить, что назвал Зеленского "диктатором"

Отношения между лидерами стали напряженными

Президент США Дональд Трамп заявил, что "не может поверить", что назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором". Об этом он сказал во время встречи с премьером Великобритании Киром Стармером, цитирует BBC.

Журналисты спросили у лидера Штатов, до сих пор ли он считает Владимира Зеленского "диктатором".

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"Я такое говорил? Не могу поверить, что мог такое сказать, следующий вопрос", - ответил Трамп.

Кроме того, американский лидер добавил, что его отношения с Зеленским могли стать несколько напряженными, однако он выразил готовность к сотрудничеству с украинским президентом.

Дональд Трамп/ Инфографика: Главред

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Как писал Главред, президент США Дональд Трамп раскритиковал президента Владимира Зеленского за якобы нежелание проводить выборы в Украине во время военного положения и наступления россиян на фронте и назвал его диктатором.

Он обвинил Зеленского в отказе от выборов, утверждая, что тот якобы имеет крайне низкую поддержку в украинских опросах, а единственное, что ему удается хорошо, - это манипулировать Байденом.

Позже Трамп цинично намекнул на то, что Украине надо проводить выборы, если она хочет сесть за стол переговоров. Американский лидер также добавил, что сейчас поддержка президента Украины Владимира Зеленского среди украинцев якобы упала до 4%.

Кроме того, президент США отмечал, что Владимиру Зеленскому нет необходимости участвовать в переговорах о прекращении войны в Украине. В частности, лидер Штатов заявил, что Зеленский за три года с начала полномасштабного вторжения России не смог положить конец войне.

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оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";

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