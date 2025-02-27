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"Есть объяснение": у Зеленского назвали цель пророссийских заявлений Трампа

Юрий Берендий
27 февраля 2025, 19:52
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Дональд Трамп руководствуется лишь собственными прагматическими интересами для ослабления позиций России, отметил Подоляк.
'Есть объяснение': у Зеленского назвали цель пророссийских заявлений Трампа
У Зеленского назвали цель пророссийских заявлений Трампа / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем сказал Подоляк:

  • Трамп будет вынужден давить на Россию
  • Президент США руководствуется прагматичными целями

Дональд Трамп своими резкими заявлениями относительно России и возможного завершения войны в Украине создает впечатление, что способен договориться с Владимиром Путиным. Однако его якобы пророссийские высказывания имеют прагматическую подоплеку. Как отметил советник председателя ОПУ Михаил Подоляк в комментарии 24 Каналу, Путин со своей стороны использует лесть в отношении Трампа, чтобы наладить переговоры с США в Эр-Рияде и Стамбуле.

По мнению Подоляка, отношения между Вашингтоном и Москвой со временем зайдут в тупик, после чего Кремль начнет открыто оскорблять США и отказываться от любых компромиссов.

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В то же время длительное пребывание в такой ситуации невыгодно для Трампа, поскольку это подорвет его имидж инициативного лидера. Поэтому, по словам советника ОПУ, президент США вынужден будет оказывать давление на Россию.

"Речь идет не о санкциях, а с одной стороны - о нефтяном эмбарго, с другой - о нарастании ударов по территории России, чтобы показать, кто в доме хозяин", - подчеркнул он.

Михаил Подоляк отметил, что Дональд Трамп, а не Владимир Путин, является ключевой фигурой в геополитических процессах. По его словам, только кажется, что российский президент имеет влияние и доминирует, тогда как Трамп якобы занимает пророссийскую позицию. На самом деле, по мнению Подоляка, Трамп руководствуется чисто прагматическими интересами и стремится использовать ослабление России, чтобы получить три основные выгоды:

- монопольный доступ к российским ресурсам;- контроль над их распределением и влияние на внешнюю политику РФ;- полное проникновение во внутренние процессы России.

"Это его прагматичный подход, потому что это даст Трампу триллионы долларов прямой доходности. Он хочет сделать то, что Соединенные Штаты давно хотели, но колебались, потому что это глобальный политический процесс. Он хочет полностью взять Россию под вассальный контроль за минимальную сумму", - подчеркнул советник главы ОПУ.

Трамп, по словам Подоляка, умышленно оставляет России определенное "окно возможностей", чтобы заманить ее в ловушку и в дальнейшем выдвигать жесткие требования. Сейчас он не готов открыто конфронтировать с Москвой, поскольку видит перспективу установления контроля над ее ресурсами. Следовательно, Соединенные Штаты придерживаются сдержанной риторики в отношении России в рамках собственной стратегической линии.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Какие самые громкие предвыборные обещания Дональда Трампа / Инфографика: Главред

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач оценил вероятность того, может ли президент США Дональд Трамп "сдать Украину" и насколько Европа в таком случае способна к решительным действиям.

По данным телевизионной сети BFMTV, ссылаясь на дипломатические источники, визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, запланированный на 28 февраля, был под угрозой отмены. Однако благодаря вмешательству президента Франции Эмманюэля Макрона встречу удалось сохранить.

В то же время политический аналитик и историк Александр Палий считает, что Дональд Трамп и Владимир Путин не будут оказывать совместное давление на Украину, а между США и Россией ещё возникнет ряд конфликтов на разных основаниях.

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Кто такой Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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