Не только иностранные войска: в МИД сказали, что нужно для безопасности Украины

Ключевые тезисы:
- Украине нужны не только миротворцы, но и самолеты
- Для долгосрочной безопасности необходимо присутствие союзников в Черном море
Для долгосрочной безопасности Украине нужны не только иностранные войска, но самолеты союзников для патрулирования неба и моря. Об этом рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга, передает Интерфакс.
Тихий напомнил, что сегодня министр иностранных дел Андрей Сибига сделал важное заявление в котором отметил, что необходимо расширять дискуссии о контингенте, который будет включать не только сухопутные войска, но и вопросы гарантий безопасности в воздушном и морском пространстве.
"Это необыкновенно важно. И мы считаем, что если наши партнеры и союзники готовы вести разговор, обсуждать отправку контингентов для обеспечения мира и долгосрочной безопасности в Украине, то, по нашему мнению, вполне возможно так же говорить и о безопасности неба, о защите, о закрытии украинского неба, в том числе патрулированием наших союзников, их самолетами", - сказал спикер.
В МИД подчеркнули, если "мы говорим о возможном военном присутствии в Украине, то это присутствие может включать и сухопутный компонент и воздушный компонент, и морской компонент".
Кроме того, спикер отметил, что для обеспечения долгосрочной безопасности необходимо присутствие союзников в Черном море, включая контроль над воздушным и морским пространством.
"И мы уже говорим на переговорах и считаем, что это серьезная тема, которая требует обсуждения. У нас впереди важные раунды обсуждений этих обязательств по безопасности, гарантий, по-разному их можно называть", - резюмировал Тихий.
Миротворцы для Украины - последние новости
Как писал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с американским лидером Дональдом Трампом. На пресс-конференции президент Франции раскрыл сценарий введения миротворцев в Украину. Он заверил, что войска не обязательно будут располагаться "на линии фронта", а будут присутствовать "как гарантия".
Позже министр финансов Франции Эрик Ломбар заявил, что Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине. В то же время он выразил надежду, что США окажут поддержку европейским войскам для поддержания мира в Украине после того, как будет достигнута договоренность о прекращении огня.
Ранее сообщалось о том, что американская ПВО может прикрыть европейских миротворцев в Украине. Лондон пытается убедить Вашингтон отправить больше систем противовоздушной обороны.
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Кто такой Георгий Тихий?
Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.
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