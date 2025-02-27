"Ослы и люди - самая дешевая сила": есть ли реальный шанс закончить войну в 2025 году

У РФ уже истощен советский потенциал танков и бронетехники.

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Война может закончиться в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада, Главред

О чем говорится:

Война в Украине может закончиться в 2025 году

РФ потеряла советский потенциал танков и бронетехники

У РФ есть люди, которыми можно продолжать войну

Война в Украине может закончиться в 2025 году с вероятностью лишь 50%. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик и историк Александр Палий.

Он убежден, что РФ уже уничтожила свой советский потенциал танков и бронетехники. На его восстановление понадобятся годы.

"То есть все то, что за десятилетия существования СССР было накоплено на советских складах, Россия уже обнулила. Путину, чтобы начать новую волну, снова нужно "наесть жирок", то есть наштамповать этот металлолом. Это факт, и это уже на фронте замечают наши военные. Они отмечают, что российских танков стало меньше: раньше выезжали 10-20-30 танков, а сейчас 1-2. Собственно, вот что произошло с советскими запасами военной техники", - сказал Палий.

В то же время у Путина есть еще много живой силы, которую можно отправлять на фронт.

"Ослы и люди – это самая дешевая сила в России. Человеческая жизнь в России ничего не стоит, она стоит чуть меньше, чем осел. Вообще, русских традиционно продавали за 50 куриц. В XV и ХІХ веках при крепостном праве стандартная цена русского составляла 50 куриц. Такая цена сохраняется и сегодня", - сказал Палий.

Смотрите видео с интервью Александра Палия на Главреде:

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Как сообщал Главред, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что война "может закончиться скоро - в течение нескольких недель". Никаких аргументов такой точке зрения он не привел. До этого Трамп провел переговоры с Путиным и заявлял, что не видит Зеленского в переговорном процессе.

Президент Владимир Зеленский предупредил, что Украина не примет никаких соглашений по завершению войны без участия Киева. Он напомнил, что украинское государство даже в самый сложный момент не согласилось на ультиматумы.

Несмотря на заявления Трампа, в Кремле демонстрируют нежелание идти на уступки. В частности, представитель АП РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва, мол, не собирается уступать Украине оккупированные территории.

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Кто такой Александр Палий Александр Андреевич Палий (родился 7 октября 1974, Звенигородка, Черкасская область) – украинский историк, эксперт-политолог, политический консультант. В 2006-2010 гг. был ведущим экспертом Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. С 2010 года работает как политический консультант. Александр Палий является автором около 70 научных публикаций, около 700 газетных и журнальных публикаций, 150 видеосюжетов, а также редактором 6 книг. Является автором книг: "Ключ к истории Украины" (2005), "Зачем Украине НАТО" (2006), "Запретить рашизм" (2023) и т.д., пишет Википедия.

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