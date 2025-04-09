"Китай – спонсор РФ в войне": в США отреагировали на пленных китайцев

Китай поставляет около 80% товаров двойного назначения, необходимых России для ведения войны, заявили в США.

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В США отреагировали на попадание граждан Китая в плен ВСУ / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, x.com/StateDept

Кратко:

Китай играет большую роль в войне

Сотрудничество Китая и РФ "только углубит глобальную нестабильность"

В США видели сообщения о захвате в украинский плен двух граждан Китая, которые воевали против Украины на стороне России. Такое заявление сделала пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс во время брифинга.

Тэмми Брюс эти сообщения назвала "тревожными" и отметила большую роль Китая в войне РФ против Украины.

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"Мы знаем о сообщениях, что Украина захватила двух китайских граждан, воевавших на стороне России в Украине. Китай – крупный спонсор России в войне в Украине. Китай поставляет около 80% товаров двойного назначения, необходимых России для ведения войны. 80% поступает из Китая", – пояснила Брюс.

Она также напомнила заявление американского президента Дональда Трампа о том, что сотрудничество между двумя ядерными державами, которыми являются Китай и Россия, "только углубит глобальную нестабильность и сделает Соединенные Штаты и другие страны менее безопасными, менее защищенными и менее процветающими". По словам пресс-секретаря Госдепа США, "это еще мягко сказано".

Позиция Китая по войне в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 9 апреля Силы обороны Украины взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне российской оккупационной армии. Это произошло в Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у пленных обнаружены документы, банковские карты и личная информация.

Китайская Народная Республика пытается расширить свое военно-логистическое присутствие, маскируя его под гражданские объекты. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметив, что Пекин стремится вытеснить НАТО из региона Черного моря.

Министр иностранных дел КНР Ван И подчеркнул, что принцип "навсегда друзья, никогда враги", закрепленный в Договоре между Китаем и Россией о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, является юридической основой для углубления стратегического сотрудничества с РФ - государством, которое ведет агрессивную войну против Украины.

В разговоре с Главредом руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко прокомментировал возможность влияния США на позицию Китая по войне. Он отметил, что не уверен, имеет ли Пекин достаточно реальных рычагов, чтобы заставить Москву остановить агрессию.

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Что известно о политической системе Китая (КНР)? Политическая система Китая является уникальной и отличается от западных моделей. Китай является однопартийным государством, где Коммунистическая партия Китая (КПК) имеет доминирующую роль. Власть концентрируется в руках центрального правительства, а руководство КПК имеет решающее влияние на политические решения страны. Главными органами власти являются Всекитайский народный конгресс (ВНК) и его постоянный комитет, которые формально представляют высшую законодательную власть в стране. Глава КНР является главнокомандующим вооружёнными силами, но его власть ограничена Комитетом Центрального военно-политического совета. Правительство Китая отвечает перед ВНК и выполняет его решения. Глава КНР избирается Всекитайским народным конгрессом (ВНК) на пятилетний срок и может быть избран на второй срок. Председатель КНР имеет очень широкие права и полномочия, руководит внутренней и внешней политикой. Председатель КНР, как правило, избирается из числа членов Политбюро ЦК КПК. Таким образом, эта должность отражает подчинённость главы КНР политической системе Китая, где власть сосредоточена в руках Коммунистической партии Китая.

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