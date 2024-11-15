Китай впервые передал РФ 'смертоносное оружие' для войны против Украины - FAZ

Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций против Китая в связи с поставками летальной помощи России.

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Китай передал России оружие / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот с YouTube

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Китай впервые поставил РФ оружие для войны против Украины

ЕС рассматривает возможность введения санкций против Китая видео дня

Китай впервые поставил России оружие для ведения войны против Украины. Европейский Союз рассматривает введение санкций против Пекина. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным издания, разведывательную информацию государствам ЕС представил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Один из высокопоставленных дипломатов ЕС охарактеризовал эти доказательства как "убедительные" и заверил, что они подтверждают "поставки летальной помощи" России от КНР.

"Нам нужно теперь рассмотреть все возможные меры", - отметил дипломат.

Обсуждение санкций находится на начальной стадии. Европейские страны планируют сначала обсудить ситуацию непосредственно с Китаем. По словам одного из источников, дальнейшая реакция ЕС будет зависеть от ответа Пекина на выдвинутые обвинения.

Источники издания не захотели вдаваться в подробности разведывательных данных. Однако один высокопоставленный чиновник добавил, что основой для оценки ситуации стали "очень серьезные" данные, обнародованные ранее агентством Reuters.

В конце сентября стало известно, что российское предприятие "Купол" (дочернее предприятие "Алмаз-Антей") разработало боевой беспилотник большой дальности в Китае. Беспилотники проходили испытания с участием китайских экспертов, планируется их массовое производство на китайских заводах.

НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

"Дружба" Китая и России - новости по теме

Напомним, Россия не смогла заручиться международной поддержкой на саммите БРИКС и создать альтернативную структуру безопасности, к которой стремится Кремль. Лидер Китая Си Цзиньпин в очередной раз выступил за мирное урегулирование войны и подчеркнул необходимость создания Группы друзей мира для решения войны между Россией и Украиной.

Также бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур уверен, что Китай был в курсе планов Северной Кореи по отправке своих войск в Россию для помощи в войне против Украины. Он считает, что КНДР не могла принять такое решение без согласования с Китаем, который имеет значительное влияние на Пхеньян.

Как сообщал Главред, в Китае впервые приземлился российский истребитель Су-57 для участия в аэрокосмической выставке Airshow China 2024. Это первая официальная презентация этого самолета на подобных мероприятиях. Прибытие истребителя может свидетельствовать о расширении военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем.

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