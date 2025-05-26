"РФ создает иллюзию": эксперт назвал главную проблему армии России в Украине

Российские оккупанты не получили стратегического успеха за более чем за 1,5 года наступления, но Кремль мастерски создает иллюзию непобедимости своей армии.

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Эксперт назвал главную проблему армии России в Украине/ коллаж: Главред, фото: Главред, сайт Кремля

Основные тезисы Алексея Мельника:

РФ сейчас имеет лишь скромные тактические успехи

За 1,5 года наступления оккупанты не достигли оперативного прорыва ни на одном участке фронта

Но при этом РФ удалось убедить всех в своей якобы непобедимости

Сейчас наблюдается один из парадоксов: страна-агрессор Россия имеет скромные тактические успехи на фронте и не получила стратегического успеха за более чем за 1,5 года наступления, но при этом Кремлю удалось получить информационный успех и убедить всех в своей якобы непобедимости.

Такое мнение высказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник, пишет OBOZ.UA. Он отметил, что президент США Дональд Трамп своей риторикой нередко помогает России поддерживать такую иллюзию.

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"Один из парадоксов, который сейчас наблюдается, - это скромные тактические успехи России, провалы попыток осуществить стратегический прорыв или хотя бы достичь оперативного успеха. За более чем за полтора года наступления Россия не получила стратегического успеха, не произошло оперативного прорыва даже на одном участке фронта. Но в чем парадокс? В том, что Россия достигает стратегически-политического, информационного эффекта", - отметил Мельник.

По его словам, когда Трамп говорит о том, что Россия побеждает, это является следствием того, что такими тактическими шагами ценой непропорциональных жертв среди личного состава и техники Россия создает иллюзию собственной непобедимости.

"Эти российские нарративы озвучиваются не только президентом Трампом, но и в других мировых столицах. Из той риторики, которая идет лично от Трампа, можем понять, что он по-прежнему поддерживает путинские нарративы о том, что Украине надо идти на уступки, потому что чем дальше это затягивается, тем больше Россия оккупирует, тем ближе Россия к победе", - сказал эксперт.

Он отметил, что не факт, что даже в ближайшем окружении Трампа, которое, конечно, старается не перечить боссу, есть такая же уверенность.

"К примеру, об этом свидетельствует последнее заявление Марка Рубио, который сказал, что Россия хочет слишком много. Очевидно, это констатация того, что Россия не способна достичь тех результатов военным путем, которые она пытается выторговать такими актами шантажа. Соответственно, у окружения более адекватное понимание ситуации, чем у самого Трампа", - подытожил Мельник.

Ситуация на фронте в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в DeepState заявили, что россияне закрепились на Сумщине. Благодаря численности оккупанты получили преимущество в этом районе.

Также ранее сообщалось, что есть риск потери крупных городов и направлений - Свитан раскрыл худший сценарий для ВСУ. При негативном сценарии у нас могут быть потери в этом году, не исключает Роман Свитан.

Напомним, в ISW отметили, что "кармана" возле Торецка больше нет - стало известно, что теперь будет с Константиновкой. Армия РФ, предположительно, захватила Старую Николаевку и Гнатовку, а также поля к югу от Романовки.

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Алексей Мельник Алексей Мельник - содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Подполковник запаса ВСУ, участник миротворческих операций Организации объединенных наций. В Вооруженных силах Украины работал заместителем командира авиационной базы по летной подготовке.

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