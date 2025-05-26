Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"РФ создает иллюзию": эксперт назвал главную проблему армии России в Украине

Алёна Воронина
26 мая 2025, 10:16
131
Российские оккупанты не получили стратегического успеха за более чем за 1,5 года наступления, но Кремль мастерски создает иллюзию непобедимости своей армии.
Владимир Путин, Алексей Мельник
Эксперт назвал главную проблему армии России в Украине/ коллаж: Главред, фото: Главред, сайт Кремля

Основные тезисы Алексея Мельника:

  • РФ сейчас имеет лишь скромные тактические успехи
  • За 1,5 года наступления оккупанты не достигли оперативного прорыва ни на одном участке фронта
  • Но при этом РФ удалось убедить всех в своей якобы непобедимости

Сейчас наблюдается один из парадоксов: страна-агрессор Россия имеет скромные тактические успехи на фронте и не получила стратегического успеха за более чем за 1,5 года наступления, но при этом Кремлю удалось получить информационный успех и убедить всех в своей якобы непобедимости.

Такое мнение высказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник, пишет OBOZ.UA. Он отметил, что президент США Дональд Трамп своей риторикой нередко помогает России поддерживать такую иллюзию.

видео дня

"Один из парадоксов, который сейчас наблюдается, - это скромные тактические успехи России, провалы попыток осуществить стратегический прорыв или хотя бы достичь оперативного успеха. За более чем за полтора года наступления Россия не получила стратегического успеха, не произошло оперативного прорыва даже на одном участке фронта. Но в чем парадокс? В том, что Россия достигает стратегически-политического, информационного эффекта", - отметил Мельник.

По его словам, когда Трамп говорит о том, что Россия побеждает, это является следствием того, что такими тактическими шагами ценой непропорциональных жертв среди личного состава и техники Россия создает иллюзию собственной непобедимости.

"Эти российские нарративы озвучиваются не только президентом Трампом, но и в других мировых столицах. Из той риторики, которая идет лично от Трампа, можем понять, что он по-прежнему поддерживает путинские нарративы о том, что Украине надо идти на уступки, потому что чем дальше это затягивается, тем больше Россия оккупирует, тем ближе Россия к победе", - сказал эксперт.

Он отметил, что не факт, что даже в ближайшем окружении Трампа, которое, конечно, старается не перечить боссу, есть такая же уверенность.

"К примеру, об этом свидетельствует последнее заявление Марка Рубио, который сказал, что Россия хочет слишком много. Очевидно, это констатация того, что Россия не способна достичь тех результатов военным путем, которые она пытается выторговать такими актами шантажа. Соответственно, у окружения более адекватное понимание ситуации, чем у самого Трампа", - подытожил Мельник.

Ситуация на фронте в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в DeepState заявили, что россияне закрепились на Сумщине. Благодаря численности оккупанты получили преимущество в этом районе.

Также ранее сообщалось, что есть риск потери крупных городов и направлений - Свитан раскрыл худший сценарий для ВСУ. При негативном сценарии у нас могут быть потери в этом году, не исключает Роман Свитан.

Напомним, в ISW отметили, что "кармана" возле Торецка больше нет - стало известно, что теперь будет с Константиновкой. Армия РФ, предположительно, захватила Старую Николаевку и Гнатовку, а также поля к югу от Романовки.

Читайте также:

Алексей Мельник

Алексей Мельник - содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Подполковник запаса ВСУ, участник миротворческих операций Организации объединенных наций. В Вооруженных силах Украины работал заместителем командира авиационной базы по летной подготовке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине Алексей Мельник новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Это факт": в разведке рассказали, получила ли Беларусь ядерное оружие от РФ

"Это факт": в разведке рассказали, получила ли Беларусь ядерное оружие от РФ

12:08Мир
РФ столкнулась с критическими проблемами на фронте даже без давления Трампа: детали от WP

РФ столкнулась с критическими проблемами на фронте даже без давления Трампа: детали от WP

11:21Война
В Украине закончились ракеты для систем ПВО SAMP/T - Le Monde

В Украине закончились ракеты для систем ПВО SAMP/T - Le Monde

11:13Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Самый страшный день в моей жизни": Катя Кузнецова пострадала от атаки на Киев

"Самый страшный день в моей жизни": Катя Кузнецова пострадала от атаки на Киев

"Осталось немного": какие последние слова произнес Киркоров перед смертью

"Осталось немного": какие последние слова произнес Киркоров перед смертью

Гороскоп Таро на неделю с 26 мая по 1 июня: Рыбам - переживания, Львам - успех

Гороскоп Таро на неделю с 26 мая по 1 июня: Рыбам - переживания, Львам - успех

Китайский гороскоп на сегодня 26 мая: Тиграм - разочарование, Кроликам - обида

Китайский гороскоп на сегодня 26 мая: Тиграм - разочарование, Кроликам - обида

"Продав самое ценное": как Козловский рассчитался с Кондратюком на самом деле

"Продав самое ценное": как Козловский рассчитался с Кондратюком на самом деле

Последние новости

12:08

Тарифы на отопление и воду вырастут до 50%: когда и где в Украине подскочат цены

12:08

"Это факт": в разведке рассказали, получила ли Беларусь ядерное оружие от РФ

12:05

Алексея Суханова признали в РФ иностранным агентом - детали

11:58

27 мая нельзя ссориться и обманывать: какой праздник и день ангела

11:54

"Уже нет с нами": Вера Кекелия призналась, с какими трудностями она столкнулась

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:35

Лунный календарь на июнь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

11:29

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 мая (обновляется)

11:21

РФ столкнулась с критическими проблемами на фронте даже без давления Трампа: детали от WP

11:13

В Украине закончились ракеты для систем ПВО SAMP/T - Le Monde

Реклама
11:08

Китайский гороскоп на завтра 27 мая: Змеям - обиды, Лошадям - трудные времена

11:06

Перспективы мрачные: у РФ есть в резерве около 500 баллистических ракет - СМИ

10:59

Гороскоп на завтра 27 мая: Весам - особое знакомство, Рыбам - конфликт

10:54

Покупать или продавать доллары сейчас: украинцам дали ценный совет

10:36

Алла Пугачева публично обратилась к Кристине Орбакайте - причина

10:21

В Бундесвере назвали крайние сроки, когда РФ будет способна атаковать страны НАТО

10:16

"РФ создает иллюзию": эксперт назвал главную проблему армии России в Украине

09:41

Дроны атковали завод по производству Шахедов и химическое предприятие в РФВидео

09:37

В ISW объяснили, зачем РФ устраивает массированные атаки по Украине

09:27

Украина не должна остаться с китайской угрозой один на одинмнение

09:11

Церковный календарь на июнь 2025: даты всех праздников

Реклама
09:03

София Ротару показала Киев и сделала заявление - детали

09:03

"Кармана" возле Торецка больше нет: в ISW сказали, что теперь будет с Константиновкой

08:38

Карта Deep State онлайн за 26 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:34

В Сенате готовы к новым санкциям против РФ даже без одобрения Трампа - СМИ

08:08

"Я узнал": Козловский ошеломил, где находится сын Кондратюка на самом деле

08:03

"С Путиным что-то произошло": Трамп рассматривает введение санкций против РФ

07:10

2 мальчика на лыжах на самом деле неодинаковы: найдете ли вы 3 различия за 31 секунду

07:01

"Путин сошел с ума": Трамп сказал, что ждет РФ, если она захватит всю Украину

06:19

Юридический форум как витрина русского средневековьямнение

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти чашку

03:35

На Крещатике был лес, а на Майдане - болото: гид раскрыла удивительные факты

01:30

Риск потери крупных городов и направлений: Свитан раскрыл худший сценарий для ВСУ

25 мая, воскресенье
23:29

"Вооружить Украину до зубов": в США сделали громкое заявление после удара РФ

23:00

"Самый страшный день в моей жизни": Катя Кузнецова пострадала от атаки на Киев

22:51

Возросло количество пострадавших в Киевской области: подробности ночной атаки

22:21

Новый раунд переговоров между Украиной и РФ: СМИ узнали вероятные сроки

22:07

Украина шокировала соперников в прыжках в воду: две золотые медали за день

21:23

Правда о гетманах: 5 главных мифов, в которые мы верим

21:20

Зеленский анонсировал новый санкционный удар по РФ и раскрыл главную цель

20:59

Первая реакция США на ночные удары по Киеву: подробности

Реклама
20:14

Почему среди освобожденных нет "азовцев": Юсов ответил на заявление "Редиса"

20:02

Воздушная тревога для Кремля: что известно о новой атаке на Москву

19:40

От +4 градусов до +30: какие регионы накроет сильное потепление

19:22

Удар по Pin-Up и сыну Богуслаева: Зеленский ввел новый пакет санкций

19:17

Понты Путина: для кого эти все заявления?мнение

19:03

Тайная передислокация из Печенги: почему российская бригада оказалась в Беларуси

18:59

"Продав самое ценное": как Козловский рассчитался с Кондратюком на самом деле

18:56

Придут болезни и проблемы: что нельзя делать в Карпов день 26 мая

18:16

"Работа продолжается": в ГУР готовят новую операцию по обмену пленных

18:09

Неожиданная опасность: почему не стоит глушить двигатель с кондиционером

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Переговоры с Россией
Кремль поставил еще более жесткий ультиматум УкраинеВстреча Зеленского с Путиным и переговоры: в Кремле сделали заявлениеТрамп сделал заявление о Зеленском и Путине
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять