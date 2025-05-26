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Риск потери крупных городов и направлений: Свитан раскрыл худший сценарий для ВСУ

Алексей Тесля
26 мая 2025, 01:30
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При негативном сценарии у нас могут быть потери в этом году, не исключает Роман Свитан.
Роман Свитан
Роман Свитан / коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, скрин

Важное из заявлений Свитана:

  • При негативном для нас сценарии у нас могут быть потери в этом году
  • Для Украины не все так мрачно складывается, как может показаться

Если Украина не сможет усилить войска людьми, есть риск потери Луганской области, Купянска, Лимана, Купянска-Узлового, Боровой, а также Константиновки, Часов Яра, Торецка и даже Покровско-Мирноградского направления, заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"Так что при негативном для нас сценарии у нас могут быть потери в этом году, не такие катастрофические, как себе в голове нарисовал Путин, но все-таки существенные. А вот если ряды ВСУ пополнят правоохранители, территориальных потерь не будет, в оборонительных позициях мы удержимся", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

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Вместе с тем эксперт говорит о том, что для Украины не все так мрачно складывается, как может показаться.

"Если мы предпримем нужные действия, то не то что не потеряем свои территории, а начнем операцию по освобождению Крыма", - пояснил он.

Собеседник говорит, что операция по освобождению Крыма уже началась – СБУ начала ее, нанося удары по западному побережью полуострова дальними средствами поражения, в основном беспилотниками и ракетами.

Покровск Инфографика
/ Инфографика: Главред

"Нам важно удержать линию фронта в том виде, в котором она есть сейчас, при этом нанося удары по военным объектам в Крыму. А наземная операция по освобождению полуострова может начаться в 2026 году. Так что перспективы у нас неплохие, вопрос участия США – без прямых поставок американского вооружения и техники мы еще обойдемся, а вот без непрямых нет. С одной стороны, нам важно, чтобы американцы от нас отстали и не толкали к капитуляции, а с другой – чтобы продавали оружие, пусть даже третьим странам, а они нам", - добавил Свитан.

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Ранее стало известно, что российские оккупанты заняли некоторые позиции на территории Сумской области. Однако операция ВСУ в Курской области еще не завершена, там до сих пор находятся наши военные.

Напомним, что армия страны-агрессора России активизировала боевые действия на правом берегу Херсонской области.

Как сообщал Главред, ранее в Генштабе раскрыли цели операции на Курщине после громкого демарша комбата ВСУ. Для противодействия численно превосходящему противнику Силы обороны Украины прибегают к асимметричным действиям.

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Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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